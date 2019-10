Neuveriteľné príbehy cudzincov, ktorým Gott († 80) obrátil životy naruby: Nájdu odvahu aj Slováci?

Dokumentarista a producent Filip Remunda hľadá ľudí, ktorým zmenil život nedávno zosnulý spevák Karel Gott († 80). Celovečerný dokument Božský hlas pripravuje spolu s Michalom Gáborom od roku 2015.

Štáb už nakrútil Gottových fanúšikov či priamo tých, do ktorých života populárny umelec nevedome zásadne zasiahol, na Kube, v Nemecku, Rusku alebo Japonsku. Teraz hľadá ďalších protagonistov z Česka a Slovenska, ktorým Gottov hlas a piesne zmenili alebo výrazne ovplyvnili život. Ukážky z filmu v pondelok premietol v pražskom kine Světozor.

Filmári sa snažia nájsť odpoveď na otázku, prečo sa hlas rodáka z Plzne, elektrikára, milovníka života a žien stal soundtrackom života tisícov ľudí. Dokument si berie za cieľ predstaviť život hlasu Karla Gotta naprieč časom, rôznymi kultúrami a hranicami. "Príbeh o láske, snoch, vojne a mieri bude vyrozprávaný ľuďmi, ktorým hlas Karla Gotta ovplyvnil život," uviedol Remunda. "Neuveriteľných príbehov sme po celom svete počuli desiatky, ale stále nám chýbajú tie české a slovenské. Preto sme sa dnes rozhodli odtajniť ukážku z filmu a vyzvať verejnosť, aby nám ľudia zaslali príbehy o tom, ako im ten všadeprítomný hlas ovplyvnil život, v dobrom i zlom," hovorí režisér a na dokreslenie ním vnímanej rozporuplnosti fenoménu Karla Gotta dokladá vyjadrenia japonského speváka Noriataria Deiho, ktorý hovorí, že by chcel spievať ako Karel Gott, ale žiť ako Marta Kubišová.

Gottov hlas je podľa Remunda pozoruhodný úkaz. Diváci by v plánovanom dokumente mohli vidieť, ako ho nemecký zubár púšťa k vŕtaniu a má teóriu, že jeho hlas tlmí bolesť. "Raz ma pozvali na ambasádu Českej republiky v Moskve a tam mi povedali, že ľudia, ktorí za Gottom jazdia na letisko a na veľvyslanectvo, sú zaujímaví, a sprostredkovali mi stretnutie s niekoľkými z nich. Zistil som, že jedna pani našla vďaka Gottovi manžela, ďalšia prežila tragédiu, keď si púšťala jeho spev, a začal som pátrať po ľuďoch, do ktorých života Gott vstúpil," povedal v pondelok Remunda. A hovorí, že našiel niektorých ľudí v Rusku, ale aj v Japonsku, kde profesor tokijskej univerzity má v pláne poslať LP platňu do Pchjongjangu ako gesto zmierenia a navrhnúť severokórejským vodcom, aby zastavili vystreľovanie balistických rakiet cez územie Japonska.

"Kladiem si otázku, ako je možné, že cez toľko rokov, toľko odlišných kultúr a rozdielnych politických zriadení existujú ľudia, ktorých život ten hlas ovplyvňuje," povedal.

Remunda vyštudoval pražskú FAMU, katedru dokumentárnej tvorby. Je spoluzakladateľom Inštitútu dokumentárneho filmu, ktorý pomáha presadeniu českého filmu v zahraničí. Do širšieho povedomia verejnosti sa zapísal spolu s Vítom Klusákom mystifikáciou o fiktívnom hypermarkete Český sen. Je držiteľom Ceny Pavla Kouteckého, udeľovanej za osobitý dokumentaristický počin, za film Pulec, králik a Duch Svätý.