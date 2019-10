Škriniarov Inter proti Dortmundu zvíťazil, Slavia potrápila Barcelonu

Španielsky šampión FC Barcelona v Prahe potvrdil úlohu favorita a zvíťazil nad Slaviou 2:1 v stredajšom zápase tretieho kola skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov 2019/2020.

"Zošívaní" aj po treťom vystúpení v F-skupine zostali na poslednom štvrtom mieste s jedným bodom, hráči FCB figurujú na čele tabuľky so 7 bodmi.

Katalánci viedli v Prahe už po troch minútach. Stredopoliar Slavie Ševčík pokazil rozohrávku. Vystihol mu ju Lionel Messi, vymenil so loptu s Brazílčanom Arthurom, a argentínsky poklad FCB otvoril skóre - 0:1. Slavia po inkasovanom góle vôbec nehrala zle, ešte v prvom polčase mala viacero šancí na vyrovnanie. Po 20 minútach Ševčík posunul loptu Bořilovi, ktorý našiel Zeleného a ten strelou do protipohybu takmer prekonal Ter Stegena. Nemecký brankár hostí zabránil nohou takmer istému gólu. V 37. min sa opäť predviedol Ter Stegen, ktorého sa pokúšal obstreliť nigérijský útočník Slavie Olayinka.

Z druhého polčasu ubehlo iba päť minút, keď si beznádejne vypredaný pražský Eden konečne zakričal gól. Masopust na hranici šestnástky naviazal na seba až troch hráčov hostí, prihrávkou našiel Jana Bořila a obranca Slavie vyrovnal na 1:1. Vyrovnaný stav vydržal iba sedem minút. Messiho priamy kop našiel Suáreza a od neho sa lopta obtrela o Olayinku, ktorý ju nešťastne usmernil za chrbát brankára Kolářa - 1:2. S pribúdajúcim časom bol čoraz viditeľnejší Messi, hostia takmer každý útok ťahali cez svojho ofenzívneho lídra. Skóre sa však už nemenilo.

V druhom zápase F-skupiny si Inter Miláno poradil s Borussiou Dortmund 2:0. Skóre otvoril v 22. min Argentínčan Lautaro Martínez. Rovnaký hráč v 83. min nepremenil pokutový kop, ale domáci napokon pridali gólovú poistku v 89. min vďaka Antoniovi Candrevovi. V drese víťazného tímu odohral slovenský reprezentant Milan Škriniar celý zápas na ľavej strane trojčlennej obrannej formácie.

V E-skupiny sa tešili z víťazstiev favorizované hosťujúce tímy a to aj vďaka dvojgólovým strelcom. Obhajca trofeje FC Liverpool vyhral v Genku hladko 4:1. Skóre otvoril Alex Oxlade-Chmberlain už v 2. min umiestneným pokusom k žrdi a po hodine hry ten istý hráč nechytateľnou strelou pod brvno upravil na 2:0 pre favorita. Potom sa strelecky presadili aj obávaní Afričania z útoku "the Reds" Sadio Mané a Mohamed Salah, na konečných 1:4 znížil v 88. min ďalší africký futbalista Stephen Odey. Na čele E-skupiny je Neapol so 7 bodmi, FC Liverpool má o bod menej.

V Salzburgu sa dvoma gólmi predviedol belgický reprezentant Dries Mertens, ale aj domáci superstrelec Erling Braut Haaland. "Zázračný" nórsky mladík sa so šiestimi gólmi dostal na čelo tabuľky kanonierov v aktuálnej edícii skupinovej fázy LM, ale rakúskemu šampiónovi to na body nestačilo. O troch bodoch pre SSC Neapol rozhodol v 73. min taliansky útočník Lorenzo Insigne, ktorý šikovne preloboval brankára Salzburgu Stankovica.

Futbalisti Zenitu Petrohrad a Ajaxu Amsterdam si neudržali nezdolanosť v prvej polovici skupinovej fázy Ligy majstrov 2019/2020, keď utrpeli tesné jednogólové prehry. Zenit zásluhou obrancu Jaroslava Rakického viedol na trávniku RB Lipsko 1:0, ale domáci bundesligista v prvej štvrťhodine po zmene strán gólmi Konrada Laimera a Marcela Sabitzera otočil na 2:1, čo bol aj konečný výsledok. Slovenský reprezentant Róbert Mak sa v drese Petrohradu nastúpil v 82. min, keď vystriedal Sebastiana Driussiho. Hráči Lipska sa v priebežnej tabuľke dostali na čelo G-skupiny so 6 bodmi. O dva body menej majú Petrohrad a Lyon.

V H-skupine to v Amsterdame dlho vyzeralo na bezgólovú deľbu bodov medzi Ajaxom Amsterdam a FC Chelsea. Na smútok holandských priaznivcov sa v závere presadil belgický reprezentant Michy Batshuayi, ktorý ako prvý v aktuálnej skupinovej fáze prekonal defenzívu Ajaxu. Chelsea sa bodovo dotiahla na amsterdamského lídra H-skupiny. Doma zaváhal aj Olympique Lille, francúzsky zástupca remizoval s FC Valencia 1:1. Skóre otvoril v 63. min ruský útočník Denis Čeryšev, ale domáci vyrovnali v piatej minúte nadstaveného času zásluhou Jonathana Ikoneho. Hostia z Valencie dohrávali bez vylúčeného francúzskeho stredopoliara Mouctara Diakhabyho.

Výsledky LM 2019/2020 - stredajší sumár:

E-skupina:

KRC Genk (Belg.) - FC Liverpool (Angl.) 1:4 (0:1)

Góly: 88. Odey - 2. a 57. Oxlade-Chamberlain, 77. Mané, 87. Salah

Red Bull Salzburg (Rak.) - SSC Neapol (Tal.) 2:3 (1:1)

Góly: 40. a 72. Haaland - 17. a 64. Mertens, 73. Insigne

F-skupina:

Inter Miláno (Tal.) - Borussia Dortmund (Nem.) 2:0 (1:0)

Góly: 22. Martínez, 89. Candreva

Milan Škriniar (Inter Miláno) odohral celý zápas

SK Slavia Praha (ČR) - FC Barcelona (Šp.) ) 1:2 (0:1)

Góly: 50. Bořil - 3. Messi, 57. Olayinka (vlastný)

G-skupina:

RB Lipsko (Nem.) - Zenit Petrohrad (Rus.) 2:1 (0:1)

Góly: 49. Laimer, 59. Sabitzer - 25. Rakickyj

Róbert Mak (Zenit) sa dostal na ihrisko v 82. min

Benfica Lisabon (Portug.) - Olympique Lyon (Fr.) 2:1 (1:0)

Góly: 4. Rafa Silva, 86. Pizzi - 70. Depay

H-skupina:

Ajax Amsterdam (Hol.) - FC Chelsea (Angl.) 0:1 (0:1)

Gól: 86. Batshuayi

Olympique Lille (Fr.) - FC Valencia (Šp.) 1:1 (0:0)

Góly: 95. Ikone - 63. Čeryšev, ČK: 84. Diakhaby (Valencia, po druhej ŽK)