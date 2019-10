Ťahanice kvôli slávnemu El Clásicu: Liga sa dostala do sporu s federáciou

Španielska liga zvažuje právne kroky proti Španielskej kráľovskej futbalovej federácii (RFEF), ktorá rozhodla, že "El Clásico" sa uskutoční počas pracovného týždňa v decembri.

Pôvodne sa malo hrať v sobotu 26. októbra o 13.00 h na Camp Nou, ale z obáv o bezpečnosť hráčov aj fanúšikov bude úvodné El Clásico sezóny v Barcelone na programe až v stredu 18. decembra.

Krátko po zverejnení tejto informácie vydalo vedenie La Ligy stanovisko. Nový termín navrhli kluby, ale predstavitelia najvyššej španielskej súťaže chceli, aby sa hralo v sobotu 7. decembra, čo by viac vyhovovalo držiteľom televíznych práv. Súboj Barcy a Realu patrí k najsledovanejším futbalovým duelom na planéte. V sobotu by sa hralo od 13.00 h, čo by privítali diváci z ázijského kontinentu. V strede týždňa sa začne v nočných hodinách, čo môže spôsobiť problémy s dodržaním kontraktov s držiteľmi vysielacích práv.

Spor o "El Clásico" zvýšil napätie vo vzťahu medzi ligou a španielskou federáciou. Ligový prezident Javier Tebas a šéf federácie Luis Rubiales majú odlišné názory na viacero otázok v súvislosti so španielskym ligovým futbalom. Jednou z nich je snaha hrať pravidelne zápasy súťaže v USA. Španielska liga riadi dve najvyššie súťaže, ostatné ligy má pod kuratelou federácia.

Predstavitelia La Ligy uviedli, že budú skúmať, aké kroky môže podniknúť, aby sa hra spomenutý šláger nehral 18. decembra.