Obľúbená turistická atrakcia zachránila žene život: Stačila jedna fotka a vedela, že je zle!

Keď sa žena z Anglicka vybrala aj s rodinou na výlet do Edinburgu, netušila, že jej to zachráni život.

41-ročná Bal Gill sa zastavila aj vo veľmi obľúbenej turistickej atrakcii, v Camera Obscura. Nachádza sa tu termokamera, ktorá ukáže, aké teplo ľudia vysielajú. Ako informuje zahraničný portál Evoke, Bal s rodinou sa postavili pred kameru a nechali sa nasnímať. Následne si išli prezrieť fotky, no všimli si niečo netypické. "Na mojom ľavom prsníku bolo vidieť teplé miesto. Prišlo mi to zvláštne, nikto iný to nemal," hovorí žena.

Keď sa z výletu vrátila domov, vzala snímku z termokamery a zaniesla ju ukázať svojmu lekárovi. Ten jej následne diagnostikoval rakovinu prsníka. "Neuvedomil som si, že naše termokamery dokážu zachytiť aj rakovinu," povedal riaditeľ múzea v Edinburgu.

Choroba bola u ženy zachytená v ranom štádiu, preto nemusela podstúpiť chemoterapiu ani žiadnu ťažšiu liečbu. I keď lekári pomerne často využívajú termokamery na zistenie rakoviny, tento spôsob nie je taký účinný ako mamografia. Celý príbeh sa odohral ešte v máji 2019 a na svojom profile ho zdieľalo samotné múzeum.napísali pod záber.