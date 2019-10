Predstaviteľ Elliota z kultového filmu o mimozemšťanovi skončil v cele: E. T., volaj právnika!

Amerického herca Henryho Thomasa (48) preslávila rola malého Elliota v kultovom sci-fi filme E. T. Mimozemšťan. Teraz sa opäť po rokoch zviditeľnil, no nie veľmi pozitívne. Zatkla ho totiž polícia!

Najnovšie má herec trochu iné starosti, než zachrániť vesmírneho kamoša. Teraz by ten mohol pomôcť jemu. Oregonskú políciu zalarmoval v pondelok o 20.30 vodič, ktorý nahlásil auto nevhodne odstavené uprostred križovatky. Keď k nemu prišli na obhliadku, našli ho zaparkované a spal v ňom muž. Nebol to nik iný, než Henry. Herec vykazoval známky opitosti. Muži zákona ho preto zobudili a poputoval do cely, v ktorej sedel ešte aj tretí deň po zatknutí.

Henry Jackson Thomas Jr. (48)