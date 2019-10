Stopér Slovana Myenty Abena: Žiadny prílišný rešpekt proti Wolverhamptonu

Futbalistov bratislavského Slovana po viac než 22 rokoch čaká v pohárovej Európe konfrontácia s mužstvom z anglickej Premier League.

Vo štvrtok si v rámci tretieho hracieho kola Európskej ligy 2019/2020 zmerajú sily s tímom Wolverhampton Wanderers. "Vlci" majú po dvoch dueloch na konte tri body a patrí im tretia priečka tabuľky K-skupiny. V aktuálnej edícii EL sú jedným zo šiestich debutantov a na Tehelnom poli odohrajú premiérový zápas proti slovenskému klubu. Hlavným arbitrom stretnutia so začiatkom o 18.55 h SELČ bude Ukrajinec Jevgen Aranovskij, ktorému na čiarach budú asistovať Semion Šlončak a Andrij Skrypka.

Slovan vedie tabuľku skupiny so ziskom štyroch bodov, keďže v domácom prostredí zdolal turecký Besiktas 4:2 a pred reprezentačnou prestávkou remizoval v portugalskej Brage 2:2. "Belasí" sa pred súbojom s anglickým tímom nepasujú do roly favorita, no chcú uspieť.

"Nejdeme do zápasu s prílišným rešpektom alebo strachom. Niektorí ľudia si možno stále myslia, že sme proti Besiktasu a Brage bodovali preto, lebo naši súperi hrali zle. Uspeli sme však práve vďaka tomu, že sme hrali veľmi dobre. To si treba pamätať a na to treba nadviazať," uviedol stopér Myenty Abena pre oficiálny klubový web.

Začiatkom októbra Wolverhampton šokoval futbalovú verejnosť víťazstvom na pôde Manchestru City 2:0. V oboch prípadoch skóroval z rýchleho protiútoku, čo je jedna z herných činností, pred ktorou budú musieť byť zverenci Jána Kozáka ml. v strehu.

"Ofenzívni hráči súpera patria medzi elitu Premier League, preto bude kľúčové nedať im veľa priestoru a nedať im šancu hrať ich typický futbal. Britský štýl sa vyznačuje tvrdosťou, agresivitou, no Wolverhampton má v strede poľa aj dobrých technických hráčov. Nesmieme byť vyľakaní, naopak, treba sa prezentovať svojou hrou a pobiť sa o ďalšie prekvapenie," dodal surinamský rodák Abena.

Najlepším strelcom mužstva hostí v rámci najvyššej anglickej súťaže je Mexičan Raúl Jiménez. Dvadsaťosemročný útočník strelil v doterajšom priebehu sezóny tri góly a na ďalšie dva prihral. Pred zápasom so Slovanom však spoluhráčov nabáda k opatrnosti. "Vieme, že Bratislavčania hrajú veľmi dobre. Zdolali Besiktas, remizovali s Bragou a my musíme byť opatrní a pristúpiť k tomu zápasu ako k ďalšiemu 'finále'. To je spôsob, akým pristupujeme aj k zápasom v Premier League," vyjadril sa pre klubový web olympijský šampión z Londýna 2012 a víťaz tohtoročného Gold Cupu.

Slovan Bratislava sa naposledy stretol s anglickým klubom v pohárovej Európe na jeseň roku 1997. V rámci Pohára víťazov pohárov 1997/1998 prehral na londýnskom Stamford Bridge s FC Chelsea 0:2 a rovnakým výsledkom v prospech favorita z Britských ostrovov sa skončil aj zápas v Bratislave. Domáci zápas na Tehelnom sledovalo 13 850 divákov. Vo štvrtok sa napriek trestu od UEFA očakáva návšteva viac ako 20-tisíc detí do 14 rokov. "Bude tu veľa detí. Určite si zápas užijú, možno niektoré z nich ešte nikdy neboli na štadióne. Nikdy som nehral pred takým množstvom detí. My sa musíme sústrediť na dianie na ihrisku a nie na to, čo sa bude diať na tribúnach," dodal Jiménez.