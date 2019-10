Nechutná komunikácia Mariana Kočnera: Od sudcu zisťoval info o Majskom aj Kotlebovi

Ďalší Kočnerovi ctihodní podriadení? Z obľúbenej aplikácie mafiánskeho podnikateľa Threemy vyplýva, že mal dosah na oveľa viac sudcov, ako si Slováci doteraz mysleli.

Ďalším z plejády zástupcov justície bol podľa Denníka N podpredseda okresného bratislavského súdu Vladimír Sklenka. Kočner ho úkoloval zisťovaním informácií a on mu ich s radosťou poskytoval. Neváhal na to využiť ďalších sudcov, medzi ktorými bola aj súčasná podpredsedníčka Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová. Sklenka s bývalou štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou a Kočnerom mali fungovať ako akési trio. Obžalovaný podnikateľ mal vo zverejnených správach z Threemy vystupovať ako ich tím­líder a koordinátor. V čase, keď si Sklenka s Kočnerom vymenil vyše 6 000 správ, bol prvý menovaný podpredsedom bratislavského okresného súdi v Starom Meste.

Tento súd je aj sídlom obchodného registra, ktorý zhromažďuje informácie o podnikateľoch. Kočner sa podľa správ zaujímal práve o tieto informácie. Konkrétne ho upútalo dianie okolo advokáta Radomíra Bžána. Nie je jasné, čo mal Kočner s touto či inými kauzami, na ktoré bol zvedavý, spoločné, no Sklenka mu informácie ochotne poskytoval.

Spomaľ, máš privysokú rýchlosť

Sklenka mal Kočnera zásobovať správami s takou kadenciou, až ich Kočner nestíhal spracovávať. „Skús pomalšie! Lebo ide dop..e niť komunikácie!!!“ napísal mu Kočner po sérii správ 17. novembra 2017. Sklenka sa dokonca občas posťažoval, že nestíha písať vlastné rozsudky. Kočner mu bol vďačný nielen slovne, ale zrejme aj finančne. „Kedy si vezmeš vianočné?“ spýtal sa ho. „Budúci týždeň, ak si tu,“ reagoval sudca. „Jasné, ako si povieš,“ uzavrel Kočner. Sklenka bol v minulosti asistentom na Najvyššom súde, správy s Kočnerom naznačujú, že mali dosah aj na podpredsedníčku tohto súdu Jarmilu Urbancovú.

Srdcovka Majský

Neskôr chcel Kočner od Sklenku, aby cez Urbancovú zistil, kto je „kamoš“ s ďalšou sudkyňou Janou Serbovou. Tá rozhodovala o obžalobe na Jozefa Majského v kauze tunelovania nebankových subjektov BMG a Horizont. „Kto s ňou vie? Treba rozhodnúť, aby Majskému uznali zdravotný stav, že nemôže do basy,“ vyzvedá ďalej Kočner, ktorý v medializovanej nahrávke s Trnkom prezradil, že je krstný otec Majského vnuka, a preto mu pomáha. Senát, ktorý Serbová viedla, nakoniec rozhodol, že konanie o Majskom preruší pre jeho zlý zdravotný stav. Urbancová vylúčila, že by so Sklenkom na túto tému niekedy hovorila.

„Vylučujem, že by sa ma kedykoľvek Vladimír Sklenka pýtal na sudkyňu Janu Serbovú a na jej názor v kauze Majský,“ uviedla s tým, že sa cíti podvedená, ponížená a sklamaná. „Bolí ma tá úlisnosť a to podanie, ako zneužil naše všeobecné akademické diskusie o rôznych právnych problémoch,“ dodala. Okrem toho Urbancová bola aj v senáte, ktorý rozhodoval o rozpustení Kotlebovej strany ĽSNS. Podľa správ Sklenku s Kočnerom odkazovala, že o Kotlebovi budú rozhodovať až po voľbe podpredsedu Najvyššieho súdu, kde kandidovala aj ona. „Jarinke pomôžem, čo budem vedieť,“ napísal Kočner. Hlasy chcel pre ňu zabezpečiť podľa Denníka N cez smerákov Roberta Fica a Róberta Madeja. Urbancovú vyzvali sudcovia z Najvyššieho súdu na odstúpenie z funkcie podpredsedníčky. V súčasnosti zároveň riadi celý súd, lebo nemá predsedu.