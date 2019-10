Ivana Gottová s dcérami dostanú mesačne mastnú sumu: O milionárky sa postará aj štát

Svoju rodinu kráľovsky zabezpečil! Československá hudobná legenda Karel Gott († 80) podľahol 1. októbra akútnej leukémii.

Jeho odchodom trpia najmä jeho najbližší. Zlatý Slávik, ktorý po sebe zanechal nezmazateľnú umeleckú stopu aj ďaleko za hranicami svojej vlasti, sa však o nich nadštandardne postaral aj po smrti. Počas života spevák svetového kalibru nahromadil obrovský majetok. Nezaned-bateľný je však aj dôchodok, ktorý maestro poberal. Vdove Ivane (43) a ich dcérkam by tak podľa informácií českých médií mala mesačne pripadnúť poriadne mastná sumička.

Karel Gott počas svojej kariéry nadobudol majetok za približne 35 miliónov eur. Okrem toho je veľmi pravdepodobné, že jeho najbližším každý rok za tantiémy pristane na účte suma od 195-tisíc eur do 272-tisíc eur. To však nie je všetko. Podľa informácií Aha! umelec poberal mesačnú penziu vo výške 34 550 Kč, teda 1 348 eur. Vdova Ivana Gottová by tak mala mať nárok na vdovský dôchodok vo výške 18 910 Kč (737 eur) a každá z ich dcér - Charlotte Ella (13) a Nelly Sofie (11), by mala dostať sirotský dôchodok 15 782 Kč (615 eur).

Celkovo teda ide o čiastku blížiacu sa k dvom tisíckam eur. Dievčatá majú nárok poberať „sirotské“, až kým nedoštudujú alebo nezačnú zarábať. Dovtedy by mohla poberať vdovský dôchodok aj Ivana. Gott sa však bez problémov zaobišiel aj bez dôchodku a odkedy naň získal nárok, posielal ho na charitu. „Keď som vo svojich 65 rokoch získal nárok na penziu, bola jej výška okolo 20 000 korún,“ vyjadril sa v minulosti maestro. Každopádne, vdova po slávnom spevákovi aj s deťmi budú žiť nad české pomery. Priemerný vdovský dôchodok je u našich západných susedov 8 839 Kč (344 eur) a siroty dostávajú priemerne 7 039 Kč (274 eur).

Prvé slová od smrti

Hoci Gottov odchod nepochybne najviac zasiahol jeho manželku a deti, za svojím veľkým kamarátom a dlhoročným kolegom smúti aj český hudobník Ladislav Štaidl. Jeho orchester sprevádzal legendárneho speváka viac než dvadsať rokov. Štaidl sa však až doteraz k odchodu blízkeho priateľa nevyjadroval a neprišiel ani na zádušnú omšu do pražskej Katedrály svätého Víta. „Som natoľko zdrvený Karlovým odchodom, že som nikde nechcel hovoriť ani sa ukazovať. Vyrovnávam sa s tým po svojom. Všetky ponuky na rozhovory som odmietol, na nič sa necítim,“ povedal Blesku zarmútený umelec, ktorý sa s Karlom naposledy osobne stretol na maestrovej osemdesiatke.