Otrasená česká modelka Pořízková: Opísala, ako našla manžela mŕtveho

Gitarista a spevák skupiny The Cars Ric Ocasek († 75) v polovici septembra zomrel po komplikáciách obehovej sústavy. Dva týždne po operácii jeho srdce vypovedalo službu.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Ráno ho v posteli bez známok života objavila česká manželka Pavlína Pořízková (54). Tá v rozhovore pre magazín Rolling Stone prezradila, že napriek oficiálnemu rozchodu spolu stále žili. Večer pred odchodom na večnosť mu doniesla sušienky a naposledy videla jeho úsmev, ktorý bol pre ňu všetkým. ,,Jeho smrť je koncom môjho sveta tak, ako som ho poznala," tvrdí teraz Pořízková.

V rozhovore pre Rolling Stone Pořízková opísala, že Ocasekova smrť pre ňu bola šokom. Dva týždne pred ňou totiž podstúpil úspešnú operáciu a zotavoval sa dobre. ,,Neviem, koľko toho chcem o tom zákroku prezrádzať, ale bol úspešný. Zotavoval sa veľmi dobre. Takže jeho smrť bola obrovský šok," priznala česká kráska, ktorá so synmi denne sedela pri Ricovej posteli.

Večer pred odchodom na večnosť mu doniesla keksíky a poslala ho spať. Netušila, že v spánku umrie a je to naposledy, čo ho vidí živého. Potom za ním Pavlína išla na druhý deň. ,,Prišla som k nemu a vyzeral, že spal. Až na to, že bol nehybný ako z kameňa a jeho oči boli trochu otvorené. Myslela som si, že sa zobúdza. Chcela som mu zamávať pred očami a povedať ,Hej, doniesla som ti kávu,´ale dotkla som sa jeho líca a bolo to ako dotknúť sa mramoru. Bolo to ku*evsky príšerné,“ povedala otrasená Pořízková bez obalu pre Rolling Stone.

Česká modelka má s hudobníkom, ktorého manželkou bola od roku 1989, synov Jonathana a Olivera. Hoci sa v roku 2018 oficiálne rozišli, žili spolu stále ako predtým. ,,Všetci, ktorí poznali Rica, vedeli, že dokázal byť poriadny čudák. A že nie je práve spoločenský. Ale keď sa rozhodol, že sa vám bude venovať, bolo to rovnaké, ako keď vyjde slnko. Jeho úsmev a jeho pohľad vás zahriali a nútili sa cítiť ako najvýnimočnejší človek na svete. Väčšinu svojho života som mala jeho pohľad a jeho úsmev ja. Veľmi, veľmi dlho. Nikto mi nedovolil cítiť sa tak milovaná ako Ric. Bol moje slnko... V mojom vesmíre som sa orientovala smerom, kde on vychádzal a zase zapadal. Ako rastlina som otáčala svoju hlavu za jeho lúčmi. Náš rozchod na tom nič nezmenil ani trochu. On vychádzal a zapadal a ja som plánovala svoj život podľa pozície tohto slnka na oblohe," píše Pořízková vo svojom vyznaní na Instagrame.