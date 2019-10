Bílá prehovorila o ťažkej úlohe na Gottovom pohrebe: Bol to neopísateľne bolestivý pocit

Sledoval ju celý národ a jej pukalo srdce. Speváčka Lucie Bílá (53) prehovorila o vnútornom boji na pohrebe Karla Gotta († 80).

Bílá poskytla rozhovor nedeľnému vydaniu denníka Aha!, ktorý pripomenul, že len ona a Gott boli v Česku mnohonásobnými Zlatými slávikmi a spolu prežili na hudobnej scéne viac ako 25 rokov. ,,Keď som sa tú správu dozvedela, premietala som si v hlave všetkých Slávikov, ktorých sme spolu zažili, 25 rokov, kedy sme sa na scéne stretávali a fotili sa so zlatými soškami. Uvedomila som si, že už všetko bude inak. Mám množstvo úžasných kolegov, ale Karel bol len jeden,“ povedala smutná Lucie.

,,Aj keď sme si celý život s rešpektom vykali, mali sme k sebe veľmi blízko. Teraz cítim smútok a prázdno, bijú sa vo mne citlivé a boľavé emócie. Ťažko sa mi hovorí, spomína. Skôr mám potrebu byť ticho. Bol život s Karlom a teraz nastala zmena,“ vysvetlila speváčka s tým, že prišla o človeka, ktorý jej rozumel. Samotný maestro jej kedysi na pohrebe herečky Stelly Zázvorkovej, kde Bílá spievala Ave Mariu, povedal, že dúfa, že tak raz zaspieva aj jemu.

Gottovo prianie naplnila v katedrále sv. Víta počas jeho pohrebu v sobotu 12. októbra. ,,Bola to jedna z najťažších úloh v živote. Srdce mi skoro vyskočilo z tela, nútila som sa dýchať a snažila sa s úsmevom oklamať dušu, že je všetko v poriadku. Bol to neopísateľne bolestivý pocit, ktorý som zvládla len preto, že si to Kája prial,“ vysvetlila pre nedeľné Aha!

Denník pripomína, že smrť Gotta Bílú zasiahla až tak, že pozastavila svoje nové projekty a odložila krst nového albumu s názvom Ta o mne. Speváčka zase Aha! prezradila súvislosť o Gottovej smrti, ktorú si všimol málokto – že zlatý hlas z Prahy stíchol presne na medzinárodný deň hudby, ktorý pripadá na 1. októbra.