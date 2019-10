Spevák Drobný bol s Gottom († 80) dlho na nože, no na pohreb prišiel: Odkaz vdove Ivane

Speváci Karel Gott a Milan Drobný boli kamarátmi ešte zo školských čias. Ich dlhoročné priateľstvo však v posledných rokoch poznačili konflikty.

Smrť maestra Drobným hlboko otriasla. Pre extra.cz prehovoril, aké myšlienky mu po smrti Gotta chodia hlavou. ,,Uvedomujem si, že Karel bol hrdina. A to v tom, že na sebe urobil eutanáziu. Už sa odmietol liečiť. Zistil, že by bol ďalej všetkým na obtiaž a chcel, aby si ho všetci, kto ho mali radi, pamätali v čo najlepšom svetle. My sme to zažili aj u skladateľa a textára Mirka Klempířa. Ten podstúpil drastické ožarovania, ale život mu to predĺžilo asi o pol roka. To si podľa mňa Karel uvedomoval a preto sa rozhodol, že ďalej podstupovať liečbu nebude,“ myslí si Drobný.

Hovorí, že medzi ním a Gottom došlo k zmiereniu a tiež mal pocit, že sa počas posledného stretnutia na Bertramke slávik s ním lúčil. ,,Vytušil som to z jeho správania. Hovoril mi: ,Tak ti podávam ruku, neviem, kedy si ju napríklad ešte dáme.´ To prezradzovalo všetko. Navyše sa samozrejme poznám s doktormi, takže som všeličo vedel,“ povedal Drobný pre extra.cz.

Portál speváka vyzval, či chce niečo odkázať Ivane Gottovej. Vdova ho totiž napriek množstvu nepríjemných narážok, ktoré jej spevák posledné roky venoval, pozvala na pohreb svojho manžela. ,,Že jej to veľmi pristalo a že ďakujem, že som dostal pozvanie. Prišlo samo od seba, bolo veľmi pekné, nebola to hromadná pozvánka, bolo jedinečné. Schoval som si ho. Som rád, že zvíťazil rozum,“ povedal Drobný s tým, že nemá potrebu na nikoho útočiť.