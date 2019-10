Dominika Gottová po smrti slávneho otca: V čom mi Ivana neverí

V poslednom telefonáte spravila svojmu otcovi radosť. Silu prehovoriť o ňom našla Dominika (46) Gottová skoro až tri týždne po smrti slávneho speváka.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Karel Gott († 80) si s dcérou zavolal tri dni pred svojou smrťou. ,,Bol už veľmi slabý. Mal ale radosť, že vyzerám lepšie, že sa dávam dokopy. Telefonovali sme cez mobilnú aplikáciu, ktorá prenáša aj video. Ivana požičala otcovi telefón do ruky a tak sme sa videli. A chválil ma,“ povedala Dominika cez slzy Blesku.

,,Snažila som sa mu potom dovolať v pondelok, ale otec už mal vypnutý telefón a Ivana mi nezdvihla. Hovorila som si hneď, že sa asi niečo deje. V utorok v noci potom otecko zomrel. Som rada, že ma videl, že mi je lepšie. Ale bolí ma, že sa nedočkal toho, že som si našla prácu,“ tvrdí. Dominika sa neskôr zamestnala v sushi reštaurácii vo Fínsku, kde už dlhé roky žije.

Gottova najstaršia dcéra bojuje so závislosťou od alkoholu a liekov. Otcovi sľúbila, že nastúpi na liečenie, to sa však nakoniec nestalo. Pred maestrovou smrťou poslal Gott s manželkou Ivanou (43) do Blesku vyjadrenie, v ktorom sa sťažovali, že Dominika nástup do liečebne odložila. Tá však tvrdí, že so závislosťou si poradí sama.

,,Ja mám vôľu. Zvládala som to a obaja to videli, keď sme si volali cez videohovory. Aj napriek tomu chceli, aby som išla do liečebne. Ale ja nechcem byť nikde zatvorená! Keď som sa pre niečo rozhodla, tak to dotiahnem do konca. Ivana mi v tom ale neverí...“ povedala otvorene Dominika. Blesk komentuje, že Gottova dcéra vyzerá v súčasnosti naozaj lepšie, ako keď otca v lete naposledy navštívila.