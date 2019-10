Zúfalá Dominika Gottová prehovorila o vojne s Ivanou: Bitka o dedičstvo?! Tieto slová vás odrovnajú

Všetko je nakoniec úplne inak?! Po tom, čo manžel najstaršej Slávikovej dcéry prezradil, že sa chystajú kvôli dedičstvu žalovať vdovu Ivanu (43), strhla sa na hlavu Dominiky (46) vlna kritiky. Tá síce krátko nato všetko poprela, no teraz sa rozhodla uviesť naozaj zarážajúce detaily.

Exčlen fínskej skupiny Stratovarius Timo Tolkki (53) šokoval nielen Česko výrokmi o tom, že si spolu s manželkou budú nárokovať na 2 milióny eur alebo vilu Bertramku. O škandalóznych výrokoch manžela sa Dominika Gottová dozvedela až z telefonátu s redaktorom Blesku.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

"Nikdy som nič také nepovedala. Je to chorý výplod fantázie môjho chorého manžela," dušuje sa šokovaná Dominika. "Stále ešte smútime po oteckovi a rozhodne som s nikým dedičstvo neriešila. Dokonca som to ani nerozoberala s manželom..." O jeho výrokoch nemala vraj ani tušenie, pretože v tom čase bola v práci, kde nemá možnosť telefonovať.

"Môj muž Timo by potreboval do ústavu. Bohužiaľ nie som schopná zaručiť, že nebude vykladať ďalšie nezmysly. Ja chodím do práce a on sa nudí doma ...," vysvetľovala portálu Dominika a pridala ďalšie šokujúce detaily. "Najprv mi prisahal, že s nikým nehovoril a portál TN.cz si jeho citácie vymyslel. Potom som ale počula nahrávku hovoru a spoznala jeho hlas," potvrdila pravosť audiozáznamu sama Gottová.

Blesku tiež potvrdila, že sa ešte za otcovho života zriekla dedičského práva. "Áno, niečo som oteckovi podpísala, ale už neviem, čo to bolo. Rozhodne v tejto chvíli nič nenárokujem a počkám na klasické dedičské konanie. Ani s Ivanou som o ničom nehovorila a nič s ňou okolo dedičstva neriešila. Nemyslím si, že by na to bola vhodná chvíľa," hovorí Dominika a súčasne varuje pred ďalším možným "vyčíňaním" svojho manžela. "Neverte tomu, čo vykladá môj manžel, a neberte to vážne! Je chorý, a keď mu niekto zavolá, chce sa rozprávať a byť zaujímavý. "

Blesk pripomína, že Gottovej muž už niekoľko rokov bojuje s maniodepresívnou psychózou.