Žena sa vlámala do domu, mama ju nachytala v kúpeľni s jej synčekom (2): Šialené, čo mu chcela spraviť

Mamička sa zobudila uprostred noci a naskytol sa jej pohľad ako z hororu.

Rozospatá Areica Hillová našla vo svojom dome cudziu ženu, ktorá sa chystala okúpať jej dvojročného synčeka. K bizarnému vlámaniu došlo v americkom Franklin County v štáte Ohio.

Vystrašená mama opísala hrozivé chvíle pre televíziu NBC4. Uprostred noci ju prebudilo štekanie psa. Bol to prvý signál, že niečo nie je v poriadku. "Začula som zvuk, no nevedela som, čo to je. Vstala som, vyšla zo spálne a rozhliadla sa po chodbe. Zbadala som belošku, ako sa skláňa nad vaňou s mojim synčekom v rukách," zaspomínala si na desivý zážitok. V dome bol s ňou našťastie aj priateľ, ktorý ženu spacifikoval a držal až do príchodu polície.

Muži zákona zistili, že do domu sa vlámala 22-ročná Elizabeth Hixonová, ktorá sa s rodinou vôbec nepoznala. "Do domu vstúpila, aby sa postarala o dieťa," píše sa v oficiálnom vyhlásení. Mama Elizabeth predstúpila pred média a dcéru obhajovala. "Moja dcéra mala dobré úmysly. Ona má srdce na správnom mieste." Zatiaľ nie je jasné, či sa pod nepochopiteľné správanie mladej ženy podpísal alkohol alebo drogy.