Muž plánoval vraždu svojej manželky, s týmto ale nerátal: Všetko sa obrátilo proti nemu

Muž z Floridy je obvinený z pokusu o vraždu svojej manželky. Po tom, čo jeho plán zlyhal, je 35-ročný Henry Frank Herbig vo väzení.

Kapitán námorníctva na výsluhovom dôchodku bol obvinený z poškodzovania na zdraví a vlámania sa do cudzieho domu so zámerom páchať zločin, uvádza portál Daily Mail. Prokurátori tvrdia, že Herbig sa 8. septembra vlámal do domu svojej manželky v americkom meste Virginia Beach a napadol ju aj jej 31-ročnú dcéru s náradím.

Pomsta však prišla veľmi rýchlo, pretože jeho nevlastná dcéra ho počas útoku strelila do chrbtice a podľa informácii WGNT, zostal paralizovaný. Prokurátori tvrdia, že ak by ho nepostrelila, je veľmi pravdepodobné, že by svoj plán uskutočnil. Právnik, ktorý zastupuje napadnutú manželku uviedol, že obe ženy boli vážne zranené. „Uzdravuje sa, ale jej zranenia boli rozsiahle. Je to obrovské nešťastie,“ povedal právnik o svojej klientke.

Online záznamy ukazujú, že obvinený Herbig bol už predtým 25 rokov ženatý s inou ženou. Jeho prvá manželka Donna Vance-Herbig však v roku 2008 zomrela po zdĺhavom boji s rakovinou prsníka. S druhou ženou spolu strávili 10 rokov.

Úrady tvrdia, že nevlastná dcéra konala v sebaobrane a nevyvinula proti nej žiadne obvinenia. V stredu sa Herbig objavil pred súdom prostredníctvom videohovoru z jeho väzenského nemocničného lôžka. Vyšetrovatelia tvrdia, že v jeho aute našli časopis, v ktorom boli všetky podrobnosti o jeho pláne spáchať vraždu.

Muž tiež údajne v aute nosil viacero mobilných telefónov, prevlekov, vrecia na odpad, zipsy, lepiace pásky a zbrane vrátane dreveného obušku, kľúča a pištole. Napriek tomu, že nemôže chodiť, prokurátori tvrdia, že stále predstavuje nebezpečenstvo.

Herbig odišiel z armády v roku 2012 po 30 rokoch pôsobenia v námorníctve. Počas svojho pôsobenia v tejto službe získal niekoľko ocenení a vyznamenaní. Jeho obhajca tvrdí, že väzenskí pracovníci nie sú schopní zabezpečiť Herbigovi náležitú starostlivosť a že by mal byť prepustený z väzby. Lekár poznamenal, že sa nedokáže hýbať od pása nadol a má tiež problém s pohybom rúk, takže nie je schopný nakŕmiť sa.