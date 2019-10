Americký Dallas zasiahlo tornádo: Prírodný živel ničil všetko, čo mu prišlo do cesty

Americký Dallas v nedeľu v noci zasiahlo tornádo. Zástupca Národného meteorologického úradu Jason Godwin potvrdil, že tornádo sa objavilo pri letisku Love Field a pohybovalo sa smerom na severovýchod.

Tamojšie médiá informovali, že zničilo niekoľko domov a obchodov, strhlo elektrické vedenie a konáre stromov. Zhruba 112-tisíc odberateľov zostalo bez elektriny. Zatiaľ neregistrujú žiadne vážne zranenia, no niekoľko ľudí nahlásilo zranenia spôsobené rozbitým sklom.



Polícia v jednej mestskej časti chodila od dverí k dverám a kontrolovala obyvateľov. Niekoľko škôl zostane v pondelok zatvorených. Úrady prijali aj hlásenia o úniku zemného plynu. Televízna stanica WFAA uviedla, že sa zrútil obchod so zmiešaným tovarom, no nikomu sa nič nestalo.