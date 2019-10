Neďaleko letiska spadlo lietadlo: Po havarovanom stroji stále pátrajú

V americkej Severnej Karolíne pátrajú po lietadle, ktoré sa zrútilo neďaleko letiska.

Zástupcovia Raleigh-Durham International Airport uviedli, že spojenie so strojom Piper PA32 stratili v nedeľu približne o 19:25 tamojšieho času, keď sa blížilo k letisku. Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) potvrdil, že tieto lietadlá majú väčšinou šesť sedadiel. Zatiaľ však nie je známe, koľko ľudí sa na palube nachádzalo.

Hovorkyňa letiska Crystal Feldman povedala, že po incidente na 20 minút prerušili prevádzku, keďže všetky záchranné zložky sa presúvali do lesnatej oblasti, kam lietadlo malo spadnúť. Úrady vyzvali ľudí, aby sa vyhýbali územiu s rozlohou približne 2400 hektárov. Do pátrania, ktoré komplikujú tma a hustý les, sa zapojila aj helikoptéra. "Naším hlavným cieľom je nájsť lietadlo, i keď to môže trvať veľmi dlho," vyhlásila Feldman.