Svadba sa zmenila na katastrofu: Mladomanželia a desiatky hostí skončili v ukrutných bolestiach

Namiesto užívania si medových týždňov a krásnych chvíľ na svadobnej ceste museli riešiť nepríjemnú situáciu. Svadba sa skončila epidémiou salmonelózy, ktorá bola prítomná v hlavnom chode.

Ako informuje portál The Sun, mladomanželia, Vikki a Phil Kempovci začali pociťovať príznaky otravy jedlom len pár dní po svadbe, ktorá sa konala v októbri v roku 2017 v anglickom meste Warwickshire. Čoskoro zistili, že 53 z ich hostí, vrátane tehotnej mamičky a osemročného dievčaťa, začalo pociťovať podobné príznaky. Nevoľnosť, zvýšenú teplotu, hnačky, bolesti a kŕče v bruchu. Jeden muž bol dokonca hospitalizovaný.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Toto viedlo Vikki k tomu, aby sa obrátila na odbor životného prostredia v okrese Lichfield, ktorý zahájil vyšetrovanie. Zistili, že choroba bola zapríčinená prítomnou salmonelou v bravčovom mäse na svadobnej hostine, ktoré nebolo dostatočne uvarené stravovacou spoločnosťou Galloping Gourmet (Coulsden) Ltd. Plesne v chladničkách a potraviny po záruke boli jedny z mnohých z nálezov inšpektorov životného prostredia v ich priestoroch. Spoločnosť sa odvolala na porušenia ochrany zdravia a bezpečnosti na Magistrátnom súde v Cannocku a bola jej uložená pokuta vo výške 232 602€ (200 000 GBP) a tiež jej bolo nariadené zaplatiť súdne trovy vo výške 57 717€ (50 000 GBP).

"Naša svadba bola naozaj fantastická a všetci si ju veľmi užívali. Nemohol som uveriť tomu, že sa tak zle cítim," uviedol Phil. „Dostalo sa to do bodu, keď som musel ísť do miestneho zdravotného centra a po absolvovaní všetkých testov mi bolo povedané, že mám salmonelu - nemohol som tomu uveriť. Moja choroba trvala celkovo asi desať dní, ale jej prejavy boli také zlé, že sme nemali inú možnosť, ako zrušiť našu svadobnú cestu do Dominikánskej republiky," dodal.

Spoločnosť má na svojich deviatich pracoviskách päťhviezdičkové hodnotenie. Chceli by sme sa ospravedlniť za to, čo sa stalo pánovi a pani Kempovej a ich svadobným hosťom. Incident sme dôsledne prešetrili a značne sme investovali do technológií s cieľom zlepšiť naše postupy a minimalizovať možnosť individuálnych ľudských chýb. Od začiatku roka 1990 sme slúžili viac ako miliónu ľudí a nikdy sme nemali taký problém. Prijali sme však plnú zodpovednosť a sme presvedčení, že zmeny, ktoré sme vykonali, pomôžu zaistiť, že sa to už nikdy nestane," povedal hovorca spoločnosti Galloping Gourment, Christopher Russel.