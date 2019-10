V metropole východu zrušili tretie rádiologické pracovisko: Na röntgen si odteraz počká vyše 9 000 ľudí!

Situácia začína byť kritická! Rádiologické pracoviská v Košiciach zrušili nielen Nad jazerom a v Starom Meste, ale najnovšie aj na Poliklinike Juh.

Dôvodom je nepredĺženie zmluvy zo strany najväčšej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), podľa ktorej sa tak rozhodli po komplexnom vyhodnotení stavu. V Košickom kraji je vraj v súčasnosti dostatok poskytovateľov. V praxi to znamená, že vyše 9-tisíc pacientov bude na vyšetrenie dochádzať a čakať budú podstatne dlhšie. Ďalší úspech Slováka vo svete! Virológ Boris získal cenu, ktorá sa udeľuje iba raz za 3 roky

Zrušenie pracoviska na poliklinike sa netýka len ľudí, ale aj štyroch zamestnancov rádiologického pracoviska, ktorí od 1. decembra prídu o prácu. „Situácia je vážna, lebo VšZP nie je ochotná naše pracovisko zazmluvniť. Žiadali sme už päťkrát, no odmietli nás. Fungovať by sme aj mohli, ale museli by sme za vyšetrenia od pacientov vyberať platby v hotovosti. V priemere okolo 10 eur, čo je však minimálne z pohľadu poistencov spomínanej poisťovne neprijateľné,“ povedal vedúci laborant Štefan Varga.

Zdôraznil, že denne pripravia röntgenové snímky až 80 pacientom a to nielen tým z Košíc, ale aj vidieka. Lenže od decembra budú na röntgen chodiť do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, kde budú dlho čakať na vyšetrenie. „Ročne ide až o 9 000 našich pacientov, ktorí sú poistencami VšZP. Problém však netkvie len vo vysokom počte, ktorých inde vyšetria až po vyše dvoch hodinách, hoci u nás to trvalo len niekoľko minút. Nemocničný röntgen má totiž slúžiť iným, komplikovanejším prípadom. Na poliklinike sme prvým kontaktom,“ uviedol Varga.

Pacienti tak stratia hodiny čakaním na potrebné vyšetrenie. Všeobecná zdravotná poisťovňa však tvrdí, že ide o premyslené rozhodnutie. „Na základe komplexného vyhodnotenia podkladov a analýz zameraných na efektívnosť, účelnosť, hospodárnosť, stratégiu a kritériá pre uzatváranie zmluvných vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, z dôvodu nesplnenia požiadaviek účelného, efektívneho a hospodárneho uzatvárania zmluvných vzťahov s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, žiadosti nebolo možné vyhovieť. VšZP nevylučuje v budúcnosti prehodnotenie stanoviska,“ uzavrela hovorkyňa VšZP Slávka Gáborová.