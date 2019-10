Opacha z Poľska hyzdí parkovisko: Kedy odstránia vrak spod Tatier?

Hyzdí našu turistickú perlu. Už vyše mesiaca na Ceste slobody za Tatranskými Matliarmi stojí na autobusovej zastávke zelený vrak Audi A4 a nikto nekoná.

Namiesto toho, aby návštevníci obdivovali krásy prírody, pozerajú na rozpadnuté auto a nechápu, ako sa tam dostalo. Dokedy tam bude stáť, nie je jasné. Tatranské parkovisko na Bielej Vode patrí k najvyťaženejším parkoviskám v lokalite. V polovici septembra tu odstavili aj zelené audi, no už s ním neodišli. Auto stojí na autobusovej zastávke a je z neho nepojazdný vrak.

Najprv zmizli evidenčné čísla, potom ho postupne rozobrali. Preč sú svetlomety, spätné zrkadlá, interiér a aj všetky kolesá. Polícia vrak eviduje. „Uvedené vozidlo je registrované v Poľsku a nie je po ňom vyhlásené pátranie. Riaditeľ OO PZ Ždiar informoval o tejto veci mesto Vysoké Tatry, nakoľko vozidlo sa nachádza v ich katastrálnom území. V tejto veci bola dňa 17. októbra mestu Vysoké Tatry zaslaná písomná urgencia,“ uviedla hovorkyňa polície Jana Ligdayová.

Na Mestskom úrade v Starom Smokovci nám potvrdili, že sa týmto vrakom zaoberajú a budú to riešiť výzvou na odstránenie vozidla jeho majiteľom. Vrak stojí na ceste I. triedy, ktorá patrí Slovenskej správe ciest, no tá sa do uzávierky nevyjadrila. „Je mi ľúto, že sa v národnom parku môže niečo také stať a kompetentní s tým vyše mesiaca nič nerobia,“ uzavrel riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majka.