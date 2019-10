Tajné trápenie moderátorky Krajčírovej: Túžba po bábätku sa nenapĺňa

Veľmi by chceli spoločné dieťatko! Moderátorka Barbora Krajčírová (33) našla šťastie po boku komunálneho politika Ľuboša Krajčíra (33).

Dvojica spolu trávi všetok voľný čas a pravidelne odchádzajú do zahraničia, kde si užívajú vzájomnú spoločnosť. Politik má pekný vzťah aj s Barborinou dcérkou Amiou (9), ktorú má moderátorka s hudobným producentom Tomim Popovičom (42). Zamilovaná dvojica však túži mať i spoločné bábätko, no zatiaľ sa im to nedarí...

Barbora a Ľuboš si povedali áno v septembri minulého roka. Luxusná hostina prebehla v romantickom barokovo-renesančnom hoteli v Halíči. O tejto veselici vedeli len najbližší. Krajčírová odvtedy žiari jedna radosť a je vidieť, že jej manžel je pre ňu ten pravý. Krátko po svadbe sa zaľúbenci pred priateľmi netajili tým, že by si priali spoločné bábätko a rozšírili tak svoju rodinu.

O Barbore je známe, že si svoje súkromie úzkostlivo stráži a inak to nebolo, ani čo sa týka tejto témy, lebo v tom období to odmietala komentovať. S odstupom času však otvorene priznáva ich spoločnú túžbu, ktorá sa však zatiaľ nenapĺňa.povedala s úsmevom Krajčírová.

Isté však je, že pre Barbotu sú deti skutočne všetkým a pre svoju dcérku Amiu, ktorú má s Tomim Popovičom, by zniesla aj modré z neba. „Preto som životu vďačná, že sa môžem tešiť z jedného detského šťastia a verím, že raz mi bude dopriate aj ďalšie,“ dodala Barbora.

Majú sa radi

A hoci sa manželom zatiaľ nepošťastilo, spoločné chvíle si užívajú plnými dúškami. Krajčírová má radosť aj z toho, že jej manžel a dcéra si našli k sebe cestu a sú „parťáci“. „Ľubo je pre Amiu najlepší kamarát, takže to sa teším,“ prezradila pred časom Barbora.