Obžalovaný exminister Pavol Rusko: Pred rozvodom som si našiel milenku

Exminister Pavol Rusko (56) čelí dvom obžalobám - objednávke vraždy a falšovaniu zmeniek. V tomto období sa rozhodol, že napíše autobiografiu, v ktorej mapuje veľkú časť svojho života. Nový Čas prináša exkluzívny úryvok z knihy Markíza, politika, mafia, ktorá vyjde v najbližších dňoch.

Už ani neviem, kto prišiel s tým nápadom, ale naša rodinná rada niekedy začiatkom roku 2008 rozhodla, že Vierka odíde s oboma deťmi na rok-dva do Barcelony - vyskúšať úroveň miestnych škôl, zdokonaliť sa v španielčine a získať nové kontakty. Z tohto pohľadu ich pobyt naše očakávania určite naplnil, ale na druhej strane nám znemožnil spoločné prežívanie problémov i hľadanie východísk.

Úprimne povedané, v čase, keď sme pobyt v Španielsku ešte len plánovali, bol môj pohľad na súdržnosť a perspektívu našej rodiny neotrasiteľný. Žil som - a myslím si, že aj Vierka - v presvedčení, že všetky tie veľké problémy či starosti, ktoré sme museli riešiť, súviseli len s Markízou a mojím pôsobením v politike. Vnímali sme to (teda aspoň ja) ako jasný dôkaz našej vzájomnej lásky a rodinnej súdržnosti. Veď ak sme dokázali spolu zvládnuť všetko, čím sme si od začiatku Markízy prešli, tak nič z toho, čo je pred nami, nás predsa nemôže ani len v najmenšom ohroziť. Zabudli sme však na „svet okolo nás“, na pôsobenie nášho bezprostredného okolia. Presnejšie, na jeho gravitáciu.

Zlé časy urazenej šťasteny, čoraz častejšie manželské konflikty, ktoré už žiadny vonkajší nepriateľ neprekryl a neodsunul do zabudnutia, a následnú odlúčenosť spôsobenú dvojročným pobytom Vierky a detí v Barcelone znásobili navyše ďalšie čierne machule. Pri jednom náhodnom stretnutí som sa beznádejne zamiloval. Všetky tieto udalosti na nás zapôsobili ako storočná hrdza na železnú konštrukciu - náš most nemal šancu.

Moja milostná avantúra sa síce po roku a pol skončila, ale vrátil som sa po nej do púšte, v ktorej by ste už lásku nenašli ani len v oáze. Aspoň pokiaľ išlo o mňa a môj vnútorný svet. Myslím si, že Vierka ma počas nášho manželstva mala veľmi rada, i keď mi to možno nevedela dávať najavo tak často, ako by som chcel či dokonca potreboval. Som si takmer istý, že kvôli rodine a deťom by mi môj ľúbostný exces aj odpustila - ja som však už bol ako vyschnutá studňa. Niečo sa vo mne zlomilo, prasklo.

Nebol som už v stave vrátiť sa tam, odkiaľ som odišiel, a nebol som schopný ani len predstierať, že sa o to chcem pokúsiť. Keď to Vierka pochopila, podala žiadosť o rozvod. Trval desať minút.

S Heňuškou sme sa stret­li úplnou náhodou mesiac po oslave jej tridsiatky. Sme spolu už viac ako osem rokov a presne v deň mojich narodenín, pár mesiacov pred tým, ako v Ottovom nakladateľstve vyšla táto knižka, sme sa stali manželmi.