Viera Rusková exmanželovi ako jediná kryje chrbát v kauze zmenky: Kováčik jej verziu zmietol zo stola

Noví svedkovia prehovorili. Už niekoľko mesiacov sa rieši pravosť zmeniek, ktoré podpísal Pavol Rusko (56) ešte ako riaditeľ Markízy pre Mariana Kočnera (56). Zatiaľ čo doteraz nikto nepotvrdil, že cenné papiere reálne existovali, vo štvrtok sa za svojho bývalého manžela postavila len Viera Rusková (53).

Tá tvrdí, že síce Kočnera neznáša, ale Rusko jej o tom, že ide podpisovať zmenky za 500 miliónov korún, povedal. Kuriózne však je, že ich nikdy nevidela. Rusková sa za svojho exmanžela postavila už v prípade objednávky vraždy Sylvie Volzovej a teraz mu kryje chrbát opäť. Pred sudcom potvrdila pravosť dvoch zmeniek, ktoré mal Rusko podpísať v roku 2000 a boli v hodnote 250 miliónov korún. „Ja som tie zmenky nevidela,“ povedala však po otázkach prokurátora. Celkovo pritom ide o štyri zmenky, v hodnote 69 miliónov eur. Rusková tiež opisovala okolnosti rozvodu v roku 2011.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Povedala som mu, že akékoľvek dlhy nech rieši on, že ja sa budem starať o dve deti,“ uviedla. Dodala, že si myslela, že dlh voči Kočnerovi bol vyplatený už v roku 2007. Peniaze mal na to dať Ján Kováčik, súčasný šéf FSZ a dlhoročný kamarát a biznispartner Ruska. „Jano mal na to finančné prostriedky,“ narážala Rusková na to, že Kováčik mal zinkasovať dve miliardy korún za svoj podiel v Markíze.

„Žila som viac-menej v istote, že to vyplatené bolo,“ dodala s tým, že Kováčik sa o zmenkách dozvedel priamo od Ruska ešte v roku 2000. Markíza považuje jej výpoveď za nedôveryhodnú. Ruskovu verziu okrem exmanželky podporuje len Kočner a Ágh, ktorí sú v kauze obžalovaní.

Celú Ruskovej verziu popoludní narušil sám Kováčik. „O zmenkách som sa dozvedel z médií v roku 2016. Vedel som o zmenkách jednu jedinú vec. Spomenul, že niečo podpisoval s pánom Valkom, ale že to sa ma netýka,“ povedal Kováčik, keď vstupoval do Markízy.

„Nemohol som sa zaviazať zaplatiť 500 miliónov korún.dodal Kováčik s tým, že Rusko povedal, že žiadne budúce záväzky neexistujú. Priznal, že za predaj Markízy zinkasovali dve miliardy korún, no žiadna dohoda s Ruskom neexistovala.