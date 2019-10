Priateľka Majka Spirita ho neprišla podporiť do publika: Z dôvodu sa smialo celé publikum

Nie je tajomstvom, že Majk Spirit má priateľku, s ktorou randí dosiaľ najdlhšie obdobie. S krásnou Ukrajinkou, ktorá vniesla do jeho života radosť, chodí už deväť mesiacov. Do relácie Neskoro večer, kam ho pozval Peter Marcin, ho však podporiť do hľadiska neprišla. Dôvod prečo, rozosmial celé publikum. Sledujte reláciu Neskoro večer v sobotu na Jednotke.