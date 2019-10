Lubyová si myslí, že STU a UK by sa nemali zlúčiť: Univerzity to nevylučujú

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave by sa so Slovenskou technickou univerzitou (STU) v Bratislave nemali zlúčiť pod jednu strechu. Myslí si to ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).

STU spojenie nevylučuje. Najväčšia univerzita na Slovensku privíta každú diskusiu o intenzívnejšej spolupráci s STU.

Zlúčenie týchto dvoch inštitúcií do jednej nie je podľa šéfky rezortu školstva najlepšie riešenie. "Sú to centrá excelentnosti, ktoré v prípade integrácie na seba môžu naviazať iné, možno menšie školy, ktoré by sa po komplexnej akreditácii potrebovali integrovať," poznamenala Lubyová.

Lubyová uviedla, že cieľom rezortu školstva nie je integrovať tieto dve univerzity umelým spôsobom. "Pokiaľ by však oni konsenzuálne dospeli k takémuto rozhodnutiu, sme pripravení ich podporiť," doplnila.

Prorektor pre vonkajšie vzťahy UK Radomír Masaryk pre TASR uviedol, že ak by bolo niečo také aktuálne, išlo by o zmeny v horizonte dekády. "UK veľmi intenzívne spolupracuje s STU, budúci týždeň budeme mať napríklad spoločnú expozíciu na akademickom veľtrhu Gaudeamus v Brne s cieľom osloviť študentov, ktorí sa rozhodujú pre štúdium v Česku," poznamenal Masaryk. Ako ďalej doplnil, UK privíta každú diskusiu o ešte intenzívnejšej spolupráci s STU.

Spojenie univerzít si vie predstaviť aj STU, TASR to potvrdil jej hovorca Fedor Blaščák. "Čisto hypoteticky, ak dáme bokom tradíciu a silnú symbolickú hodnotu značiek univerzít a pozrieme sa na to pragmaticky, tak taká univerzita by bola celkom iného rangu ako regionálna univerzita v nejakom krajskom meste. Hneď by nás to posunulo aj v medzinárodných rebríčkoch," poznamenal. Ako doplnil, trend spájania menších, regionálnych vysokých škôl je známy aj v zahraničí.

Vedenie STU si vie predstaviť spájanie aj situáciu, v ktorej by sme na Slovensku mali viaceré silné mestské univerzity. Ako príklad Blaščák uviedol napríklad University of Bratislava alebo University of Košice. "Zároveň však treba povedať, že spojenie univerzít len na základe geografickej blízkosti nie je všeliekom a vôbec nie jediným riešením ako užšie spolupracovať vo výskume," poznamenal Blaščák. Zároveň dodal, že v medzinárodných konzorciách by mala 30-tisícová univerzita väčšiu váhu ako 11-tisícová, ktorou STU v súčasnosti je. Poukázal i na to, že priemerný počet študentov najlepších 15. európskych univerzít je približne 30.000, čo je zhruba toľko študentov, ako majú dokopy STU a UK.