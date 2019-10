Rarita na Bojnickom zámku: Oltár grófa Pálfiho máme na trikrát

Najskôr im chýbal prvý, teraz majú k nemu ďalšie dva! Gróf Pálfi môže opäť spokojne odpočívať.

Nad svojou hrobkou v Bojnickom zámku má totiž nielen svoj obľúbený oltár, ale aj jeho dve rozdielne kópie. Pôvodný totiž nešikovní zlodeji ukradli a takmer ho zničili. Na svoje pôvodné miesto sa vrátil až po šiestich desaťročiach.

Desať originálnych oltárnych tabúľ namaľoval v 14. storočí Nardo di Cione a v roku 1859 ich do svojich zbierok zakúpil gróf Ján Pálfi. Koncom augusta roku 1933 sa však stal obeťou zlodejov. „S návštevníkmi sem prišli aj dvaja mladíci, ktorí nebudili veľkú pozornosť. Nepozorovane sa ukryli v priestoroch kaplnky a v noci, pod rúškom tmy, odrezali horných päť obrazov a oknom ich vyniesli z kaplnky. Mali ďalšieho kumpána, ktorý mal tieto obrazy uložiť v špeciálne vyrobenom kufri s dvojitým dnom. Keďže oni sa asi zdržali, na dohodnutom mieste nebol,“ vraví archivár Bojnického zámku Erik Kližan s tým, že mladíci obrazy zakopali do zeme zabalené v handre a o jeden alebo dva dni sa po ne vrátili.

Na druhý deň sa rozbehla akcia, ktorá vtedy nemala obdoby.pokračoval Kližan. Zvyšok oltára previezli na bezpečné miesto.

Reparovali ho desaťročia

V roku 1934 ale prišiel zvrat. „Jeden mladík bol v krčme a vystatoval sa, že pozná ľudí, ktorí ukradli oltár. Boli tam aj tajní a oltár sa podarilo zachrániť, ale bol vo veľmi zlom stave,“ dodal Kližan. Poškodený oltár bolo nutné zreštaurovať, čo trvalo desiatky rokov. Prázdne retabulum v zámockej kaplnke nahradili nové diela od naturalistu, amatérskeho maliara z Bojníc Jozefa Ševčíka.

„Nebol umelecky vzdelaný, nevedel presne, ako pôvodný oltár vyzeral, maľoval len podľa čiernobielych fotografií,“ opisuje kurátorka Andrea Smitková. Počas reštaurovania naviac reštaurátorské ateliéry vyrobili vernú reštaurátorskú kópiu.

„Tá bola v 80. rokoch privezená do Bojníc a nahradila naturalistické diela,“ vysvetlila Smitková. Pôvodný oltár sa do Bojníc vrátil až v roku 1995. „Od roku 2013 je v priestoroch kaplnky, na svojom pôvodnom mieste, kde si to želal gróf Pálfi, ktorý je pochovaný priamo v miestnosti pod ním,“ uzavrel Kližan. Návštevníci tak môžu obdivovať tri vyhotovenia bojnických oltárnych tabúľ na jednom mieste.