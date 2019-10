Peter Lipa ako gitarista? Po dlhých desaťročiach zahral na verejnosti práve na tomto nástroji

Tak toto ste o Petrovi Lipovi nevedeli! Nielenže je skvelým spevákom, vie aj dobre hrať na gitare.

Jeho kolega Peter Bič ho dokonca primäl k tomu, aby sa verejne predviedol. V relácii 3 pódiá sa skvelý jazzman dokonale odviaže. Spolu s ním si tam zaspieva aj dvojnásobná nositeľka ocenenia Radio Head Awards Katka Máliková a víťazka komerčnej televíznej relácie Emma Drobná. Bude to teda skutočná zmes žánrov a štýlov, ktorú si však všetci zúčastnení pochvaľujú. Už túto sobotu na Jednotke.

Peter Lipa a nezdá! Všetci vieme, že skvelo spieva a skladá pesničky, no o tom, že mu to obstojne ide aj na gitare asi tušia len zasvätení. Muzikant Peter Bič, ktorý každou reláciou 3 pódiá dokazuje, že je aj dobrý moderátor, primäl legendárneho jazzmana, aby sa predviedol. „Vedel som, že Peter Lipa kedysi hrával na gitare, tak som ho podpichol, nech to skúsi. A veru, prekvapil ma, zobral gitaru do ruky a zahral. Myslím, že sú to skutočne už dlhé roky, čo ho ľudia naposledy videli s týmto hudobným nástrojom. V 3 pódiách si overia, ako mu to ide,“ vraví Peter Bič.

Peter Lipa bude v relácii hosťom spolu s dvoma mladými, krásnymi dámami. Vraví, že si to dokonale užíval. „Nakrúcanie bolo úžasné, veľmi sa mi páčila kombinácia umelcov. Celková atmosféra bola pekná, taká muzikantská a potešil ma aj Peter Bič, ktorý to naozaj dobre moderuje. Mal som z toho veľmi dobrý pocit, dúfam, že rovnaký budú mať aj diváci. Takúto hudobnú reláciu sme tu ešte nemali a je najvyšší čas, že sa objavila vo verejnoprávnej televízii, pretože na skutočnú hudbu sa akosi zabúda. Väčšinou býva len akýmsi prídavným efektom pri iných programoch. Som úplne nadšený,“ teší sa Peter Lipa.

Hudobná relácia 3 pódiá dáva priestor aj skvelým, nekomerčným hudobníkom. Takou je i Katarína Máliková, dvojnásobná nositeľka ocenenia Radio Head Awards, ktorá zaujala vďaka Demovnici Rádia FM. Dnes je zatiaľ viac známou v zahraničí ako u nás, no autori relácia sú presvedčení, že by ju malo poznať aj širšie slovenské publikum. „Katka Máliková vyhrala Demovnicu hneď po nasadení, spojenie folklóru a alternatívneho popu zaujalo poslucháčov. Určite je autorsky zaujímavejšia ako speváčky, ktoré napodobujú soulové a R 'n' B americké speváčky. Katarína hľadá vlastnú cestu, nie je epigón a nepodlizuje sa lacnými pesničkami. Ak jej to vydrží a bude si raziť naďalej svoju cestu, možno sa jej podarí presvedčiť aj širšie publikum u nás doma a nielen v zahraničí. Relácia 3 pódiá jej k tomu môže pomôcť,“ vraví dramaturg relácie z Oyster agency, niekdajší šéf Rádia FM Maroš Hečko.

„Ja som sa na Katku veľmi tešil. Jej pohľad na hudbu je naozaj netradičný, je to celé veľmi jemné a citlivé. Verím, že sa bude páčiť aj divákom,“ uzatvára Peter Bič. Verejnoprávna RTVS vysiela reláciu 3 pódiá každú sobotu večer na Jednotke. Najbližšia sa vysiela v sobotu 19.10.2019. Začiatok je o 22:20.