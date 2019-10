Tajomstvá odpočúvania konšpiračného bytu: Takto mohla vzniknúť škandalózna nahrávka Gorily

Okolnosti okolo odpočúvania konšpiračného bytu na Vazovovej ulici v Bratislave aj po rokoch vyrážajú dych. Hodiny a hodiny zvukových záznamov vznikli po tom, čo si vtedajší siskár Peter Holúbek kúpil byt na danej ulici. Hneď vedľa neho sa pritom odohrávali korupčné stretnutia, ktoré poznamenali slovenskú spoločnosť na mnohé roky.

Byt na Vazovovej ulici v rokoch 2005 a 2006 odpočúval vtedajší príslušník SIS Holúbek. Podľa opisu z Gorily mali do steny urobiť otvor a vložiť ho do steny. Ten však zrejme zostal skrytý pod omietkou. „Mal byť niekde nad kuchynskou linkou. Vŕtali to vraj týždeň veľmi malým vrtákom,“ povedal jeden z priamych aktérov kauzy Gorila pod zárukou anonymity pre denník SME v roku 2012.

Byty v dome majú kuchyňu spojenú s obývacou časťou, kde mali rokovania prebiehať. Podľa odborníkov sa takáto forma odpočúvania používa už od 40. rokov.hovorí Thomas Havelka z firmy odpocuvanie.sk o metóde, ktorú mala SIS použiť v akcii Gorila pre SME.

Byt vedľa patril Zoltánovi Vargovi, ktorý robil v minulosti pre rodinu Rezešovcov a neskôr aj ochrankára pre Pentu. Práve do neho chodili politici vtedajšej vládnej koalície aj opozície, ktorí sa v ňom mali stretávať s Jaroslavom Haščákom. Tí si nič nevšimli. Po zverejnení 39-hodinovej nahrávky Gorily je jasné, že na niektorých miestach je prerušená a pozliepaná tak z viacerých dní.

Odpočúvacie zariadenie bolo umiestnené v kuchyni, podľa všetkého bola neďaleko aj chladnička, ktorú na záznamoch počuť. Zaujímavé je, že po začatí sledovania museli odísť rodinní príslušníci Holúbka preč z bytu, aby v ňom nainštalovali odpočúvanie. „Jediné reálne výdavky však predstavovali 3 000 Sk na odcestovanie mojej rodiny počas víkendu, keď sa uvedené ITP inštalovalo,“ píše sa v analytickom spise Gorila.

Odpočúvacie záznamy sú považované za nelegálne, no Holúbek to vidí inak. „Ak boli tie odpočúvania nelegálne, tak potom by mal byť za to niekto aj zodpovedný. Súhlas predsa vydal príslušný sudca, niekto zo SIS musel napísať žiadosť o odpočúvanie, ďalší ju museli schváliť a podobne,“ vysvetlil.