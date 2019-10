Nočná mora vdov po policajtoch Mirky a Janky: Moment, na ktorý neboli pripravené ani 2 roky po nehode

Stále ich to bolí. Mirka a Janka v lete 2017 pri Pribete (okr. Komárno) prišli o manželov – policajtov v službe Karola († 39) a Michala († 34).

Auto, ktoré šoférovala Viera (36) zo Zvolena a ktoré išlo z vedľajšej cesty, im podľa obžaloby nedalo prednosť. Nasledovala zrážka, po ktorej vozidlo policajtov vymrštilo do oprotiidúcej dodávky, čo sa im stalo osudným. Vdovy sa po 2 rokoch prvýkrát stretli s obžalovanou ženou.

Vdovy po policajtoch Karolovi († 39) a Michalovi († 34) nenašli pokoj ani dva roky od momentu, ktorý im zobral ich životné lásky. Súdny proces znášajú veľmi ťažko. „Nedá sa to odpustiť, vy by ste to dokázali? Neviem sa jej pozrieť ani do oči, tie jej úsmevy, to je hrozné," so slzami v očiach hovorí Mirka. Vieru, ktorá mala podľa obžaloby nehodu spôsobiť, doteraz nikdy nevideli.

„Nikdy sa s nami ani nepokúšala spojiť, ospravedlniť, prejaviť ľútosť. Až teraz, ale to si môže nechať, nemáme záujem,“ dodáva len ťažko Mirka, vdova po Karolovi. S manželom deti mať nestihla. Druhá mladá vdova Janka mala s Michalom dve ratolesti – syna a dcérku. „Deti sa stále pýtajú na tatina, veľmi nám chýba,“ hovorí s tým, že Miško i Emka idú v stopách svojho otca a sú vášnivými futbalistami.

Verzia vodičky Otvoriť galériu Viera tvrdí, že dôkazy a svedecké výpovede sú zmanipulované. Zdroj: anc Šoférka Viera (36), ktorú obžalovali z usmrtenia, dostala podľa obhajcu Jozefa Vidu trestným rozkazom nepodmienečný trest 2 roky odňatia slobody a 5 rokov zákaz šoférovania. Voči trestnému rozkazu však podala odpor a tak bolo vytýčené hlavné pojednávanie. Obžalovaná žena sa bráni a tvrdí, že dôkazy a svedecké výpovede sú zmanipulované. „Podala som aj námietku proti zaujatosti sudcu, všetci tvrdia, že som vošla priamo do križovatky, ale to tak nie je. Odbočila som vpravo a policajti do mňa narazili zozadu, museli ísť rýchlo a ja som neodhadla rýchlosť. Bolo to vidno aj na mojom aute,“ povedala na súde s tým, že celý proces je zmanipulovaný.

"Mne je ľúto, čo sa stalo, ale chcem len spravodlivosť, aby bolo rozhodnuté v takej miere, ako je moja vina a toto tak nebolo. Svedecké výpovede sa tiež nezhodujú,“ dodáva. Obe vdovy včera pred sudcom aj vypovedali, k priebehu nehody sa však nevyjadrili, nakoľko neboli pri nej. Znalec z oblasti dopravy potvrdil verziu obžalovanej,

že policajné auto do nej vrazilo zozadu. „Nehoda bola zapríčinená tým, že vodička nerešpektovala značenie z vedľajšej cesty Daj prednosť v jazde, nevenovala sa v plnej miere jazde a vozovke,“ konštatoval. Vodička voči posudku vzniesla námietky a žiada vypracovať nový. Pojednávanie bude pokračovať v decembri.