Twiinska privedie prvé dieťatko na svet v Španielsku: Bude pri pôrode aj Lobotka?

Mamou už každú chvíľu! Speváčka zo sesterského dua Twiins Daniela Nízlová (33) onedlho privedie na svet svoje prvé dieťatko.

Príchodu dcérky sa už nevie dočkať ani jej partner, futbalový reprezentant Stanislav Lobotka (24), ktorý žije v španielskom Vigu. Budúca mamička prezradila, prečo sa rozhodla rodiť v Španielsku a či bude pri pôrode aj prominentný športovec.

Daniela Nízlová a Stanislav Lobotka minulý mesiac prezradili, že sa im narodí dievčatko. Športovec, ktorý pôsobí v španielskom Vigu, sa v miestnej Celte vypracoval medzi špičky a ako slovenský reprezentant si za svoje kráľovské zárobky môže dovoliť život na vysokej nohe. Slnečné Španielsko sa tak stalo druhým domovom aj pre tehotnú Danielu, ktorá sa tam rozhodla aj porodiť.

„Z praktického hľadiska tým, že ma do lietadla už nepustia vo vysokom štádiu tehotenstva, budem musieť rodiť tam, keďže aj Stanko chce byť pri pôrode. A potom by som malú nebrala do lietadla tak skoro, takže je to lepšie pre mňa,“ povedala v online relácii Showtime tehuľka s tým, že bábätko bude mať slovenské občianstvo.

Vybraté majú už aj meno. „Bude to Linda, čo po španielsky znamená krásna. Také univerzálne meno, aby ju vedeli vysloviť aj v zahraničí,“ prezradila Daniela. Dcérky sa nevie dočkať ani Lobotka. „Každé ráno pohladká malinkú, dá pusu, prihovára sa jej, teší sa veľmi, prežíva to,“ dodala budúca mamička, za ktorou v januári do Španielska priletia rodičia a tiež dvojička Veronika, ktorá sa stane krstnou mamou.