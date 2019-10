Jasmina v šou Jana Krausa všetkých zaskočila: Šokujúce reči o synovi Sanelovi!

Takto rozpráva novopečená matka?! Rytmusova (42) manželka Jasmina Alagič (30) bola jednou z hostí v Show Jana Krausa. V dieli, ktorý televízia Prima odvysielala v stredu, si slovenská moderátorka narobila viac hanby, než je zdravé.

Hneď na úvod Kraus podotkol, že ani jeden z rodičov dvojmesačného Sanela ešte úplne neukázal jeho tváričku, a to i napriek tomu, že ich sledujú státice fanúšikov a obaja sú na sociálnych sieťach veľmi aktívni. Vtedy ostrieľaný český moderátor ešte netušil, čo jeho nevinná poznámka spustí...

"Za prvé, je to veľmi skoro, každá matka mi dá za pravdu, že to dieťa sa proste zo dňa na deň mení, neviem dokedy... Tie dva mesiace mám doma akože úplne iného človeka, ako ktorého som porodila," vyhŕklo z Jasminy. V tom jej do reči skočil Jan Kraus, očividne zmätený, čo to brunetka hovorí. Na otázku, čo všetko sa mu mení, Jasmina odvetila: "Všetko... Ja keď som ho porodila, tak vyzeral tak... uf (široký úsmev na Krausa), no..." "To vyzerá tak, že ako ja," vtipne zareagoval opäť Kraus. Jasmina sa zmohla iba na súhlasné pokyvkávanie hlavou. Potom sa ale opäť rozrečnila.

"Hej, hej, ono to bolo také, že keď mi ho dali, tak, mám fantastickú pôrodníčku, a keď ho tak dala ku mne, tak ja že preboha... Potom ešte povedala, že ´maminka, pusu´, ja že uuffff-fu-fu-fu-fu... Úplne ešte mi nebolo to celé také blízke a naozaj vyzeral veľmi zvláštne." Do toho sa opäť zamiešal Kraus s uisťovacou otázkou, či to dieťa je ozaj jej. Jasmina mu to, samozrejme, potvrdila, ale zároveň si neodpustila "vtipnú" poznámku, že malo by byť...

Moderátor sa snažil situáciu dostať do normálu, no Jasmina si aj po nadhodení ďalšej nevinnej otázky išla svoje. Kým Kraus sa jej pokúšal naznačiť, že ona bude z tých matiek, v ktorých láska k dieťaťu prichádza postupne a musia si na to celé zvyknúť, Jasmina opäť zadrela: "No na jeho tvár som si zvykala, lebo fakt mi akože...eeee.. Znie to čudne, ja viem, ale on mi tak nejak evokoval, ono to bude znieť hrozne, ježišmária (Jasmina sa chytá za hlavu), ale on bol ako také zvieratko skôr..."

Kraus sa snažil pochopiť, o čom moderátorka hovorí, a tak dieťa prirovnal k psíkovi, na čo Jasmina kontrovala: "Skôr mi pripomínal opičku," rozosmiala seba aj publikum. "Ale už dorástol do tých veľkých očí," rýchlo doplnila, aby to vzápätí nadobro zaklincovala: "A ešte k tomu bol strašne chlpatý..." To už bolo zrejme aj na Krausa priveľa a tak reč radšej obrátil na Rytmusa, o ktorom sa jeho manželka vyjadrovala len v superlatívoch. Zároveň však otvorene priznala: "Ja som skôr musela dobehnúť jeho v tom nadšení," povedala na margo radosti a lásky, ktoré rapera, na rozdiel od jeho manželky, zaplavili od prvej sekundy, ako uvidel svojho synčeka.