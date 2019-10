Bičanove machinácie s domom, odkiaľ vyhnal exmanželku Editu: Neuhádnete, koho si tam nasťahoval

Darček pre syna! Moderátor Andrej Bičan (44) sa koncom minulého roka rozviedol s manželkou Editou (42), s ktorou má dcérky Aničku (12) a Ninku (9). Ešte predtým však medzi manželmi panovala napätá atmosféra a hádzali si polená pod nohy.

Inak to nebolo, ani čo sa týka rodinného domu v Ivanke pri Dunaji, odkiaľ zabávač matku svojich dievčat bez mihnutia oka vyhodil. Aj keď sa zdalo, že nehnuteľnosť zíva prázdnotou, nie je to tak. V luxusnej vile sa totiž zabýval jeho syn Michal (22), s ktorým mal Andrej v minulosti problémy. Bičan a Edita si už mesiace skáču do vlasov a rozvod, ktorý chceli obaja uzatvoriť v pokoji, sa premenil na bojové pole. Hlavným problémom boli najmä ich poklady Anička a Ninka, pri ktorých sa nevedeli dohodnúť. Zatiaľ čo moderátor uprednostňoval striedavú starostlivosť, Edita chcela mať dievčatá pri sebe. Nakoniec sa však súd priklonil na stranu Andreja, ktorého však zároveň zaviazal k tomu, aby na ne platil výživné.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Preto ešte pritvrdil a Editu vyhodil z domu v Ivanke pri Dunaji, kde predtým všetci spolu žili ako rodina. Majiteľka jazykovej školy bola preto nútená hľadať náhradné bývanie a skončila v dome vo Veľkej Mači u svojej mamy. Najnovšie sa však zdá, že nielen jej bytová situácia sa opäť zmenila.

„Do nášho domu si Andrej nasťahoval svojho 22-ročného syna hneď po maturitách,“ prezradila Novému Času Bičanova exmanželka s tým, že ona sama bola nútená ísť do podnájmu. „Prenajala som si jednoizbový byt, keďže dievčatá nechceli meniť školu,“ dodala brunetka.

Odmena za maturitu?

Bičanov syn Michal z prvého manželstva bol pritom v minulosti poriadny kvietok. Mladík chcel zrejme ísť v otcových šľapajach a študoval strednú odbornú školu masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave. V treťom ročníku však mal vystrčiť rožky a tesne pred maturitným rokom mal prepadnúť a školu opustiť. Všetko nasvedčuje tomu, že nakoniec svoj boj s vedomosťami úspešne vyhral a je možné, že luxusné bývanie, kde kedysi bývala štvorčlenná rodina, má len pre seba. Samotný moderátor si zaobstaral celkom nové hniezdočko neďaleko Bratislavy, kde žije aj s milenkou Michaelou.