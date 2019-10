Patríte medzi ľudí, ktorí večne meškajú? Po tomto článku vám to nemôže už nik vyčítať

Môžete oslavovať! Prečítajte si, aké výhody má to, že všade meškáte.

Ľudia neradi meškajú, no niektorí, jednoducho, nedokážu prísť načas. Hoci sa to považuje za negatívnu črtu, nesie to so sebou isté pozitíva. Podľa novej štúdie odborníkov z Harvardu môže byť meškanie dobré pre vaše zdravie, píše brightside.me. Prečítajte si 4 pozitíva, ktoré so sebou podľa vedcov meškanie prináša.

1. Ľudia, ktorí meškajú, sú menej v strese

Tí, ktorí chodia všade neskoro, sú vnímaní ako menej zodpovední, no pravdepodobne budú žiť dlhšie. Odborníci z Harvardskej lekárskej fakulty tvrdia, že ľudia, ktorí neustále meškajú, sú viac uvoľnení ako tí, ktorí chodia všade načas.

Ľudia, ktorí meškajú, si nepripúšťajú ani termíny a deadliny, preto sú menej v strese. Čas ich, jednoducho, nestresuje, vďaka čomu majú šancu, že ich obídu zdravotné problémy zapríčinené stresom.

2. Ľudia, ktorí meškajú, sú šťastnejší

Títo ľudia sú optimistickí a plní entuziazmu. Často si myslia, že môžu preskočiť celý zoznam svojich úloh a napriek tomu stihnú aj dohodnuté stretnutie. Aj keď sú ich časové odhady často nesprávne, ich optimistický výhľad na život má niektoré skutočne dôležité dlhodobé prínosy.

3. Ľudia, ktorí meškajú, sú múdrejší

Meškanie je ukazovateľom vyššej inteligencie. Štúdia, ktorú uskutočnil psychológ Jeff Conte, naznačuje, že ľudia, ktorí vždy meškajú, majú sklon k multitaskingu (robiť viac vecí naraz). Môžu byť teda lepší aj pri riešení problémov.

Sú schopní rýchlejšie nájsť dobré riešenia, pretože sú zvyknutí premýšľať za pochodu a čelia termínom. Vďaka tomu sú produktívnejší ako ľudia, ktorí sa vždy snažia niekam dostať načas.

4. Ľudia, ktorí meškajú, žijú dlhšie

Keď to zhrnieme, ľudia, ktorí meškajú, sú menej stresovaní, šťastnejší a zdá sa, že sú aj múdrejší. A keďže sú uvoľnenejší, obchádzajú ich choroby zo stresu, čo môže predĺžiť ich život.

Aby sme však ušetrili nervov tých, ktorí na meškajúcich čakajú, posnažte sa s týmto zlozvykom, ktorý je pre vás výhodný, aj tak zabojovať. :-)