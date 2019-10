Merkelová: Rokovania o brexite postupujú vpred, nie sú ale ešte v cieli

Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok vyhlásila, že rokovania o brexite s Britániou pokračujú pozitívnym smerom.

Zdôraznila však, že Európska únia a Spojené kráľovstvo ešte k dohode nedospeli. Informovala o tom agentúra AFP. Rokovania "postupujú vpred, ešte však nie sú v cieli," povedala Merkelová v prejave v nemeckom Spolkovom sneme len niekoľko hodín pred tým, ako sa v Bruseli začne rozhodujúci dvojdňový summit. Jeho cieľom je dosiahnuť dohodu o brexite pred plánovaným termínom odchodu Británie z EÚ, ktorý je stanovený na 31. október.

Merkelová apelovala na to, že "dohoda je ešte stále možná". A z tohto dôvodu "sa musíme naďalej snažiť urobiť všetko pre to, aby sme rokovania doviedli do úspešného konca," dodala. Dohoda o brexite "je na dosah, ale nie je zaručená," povedal vo štvrtok štátny tajomník francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Jean-Baptiste Lemoyne. "Veríme, že sa dosiahne dohoda, a ak sa to stane počas nasledujúcich hodín, bude to skvelé," uviedol Lemoyne pre televíznu stanicu Public Sénat.

Leymone dodal, že britský premiér Boris Johnson by si však musel zaistiť podporu parlamentu. Zdôraznil pritom najmä, že by mal rokovať so severoírskou Demokratickou unionistickou stranou (DUP). Tá totiž vo štvrtok vyhlásila, že v súčasnom stave "nemôže" podporiť dohodu o tzv. brexite medzi britskou vládou a Európskou úniou. Podpora strany DUP je pritom pre britského premiéra Johnsona rozhodujúca pri hlasovaní o dohode v parlamente.