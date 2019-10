Najvyššie draftovaní hráči sú sklamaním: Z radu vytŕčajú iné mladé pušky

Pred júnovým draftom v zámorskej hokejovej NHL sa hovorilo najmä o dvoch menách - Jackovi Hughesovi a Kaapovi Kakkovi.

Americký center zaujal skautov a predstaviteľov profiligových tímov mimoriadnou rýchlosťou v kombinácii so šikovnými rukami, fínsky krídelník profitoval z hernej vyspelosti na seniorskej úrovni a širokú hokejovú verejnosť oslnil výkonmi na májovom svetovom šampionáte. Pozícia jednotky pripadla napokon Hughesovi, ktorý zamieril do New Jersey, a Kakko putoval z druhého miesta do New Yorku Rangers. V oboch tímoch si od talentovaných mladíkov sľubujú veľké veci, ale úvod sezóny ukazuje, že kluby musia zostať trpezlivé.

Hughes zatiaľ čaká na premiérový bod v drese "diablov". Po šiestich zápasoch má na konte iba štyri mínusky a New Jersey je bez víťazstva na poslednom mieste Východnej konferencie. Osemnásťročný útočník si v ostatnom súboji proti Floride Panthers neudržal nervy na uzde a svoju frustráciu prejavil tým, že zlomil hokejku. "Je veľmi chápavý v tom, ako tvrdo potrebuje bojovať v zápasoch a ako podstatný je každý súboj o puk. Musí si dávať pozor na detaily a situácie, kedy nemá puk. V ofenzíve mu chýba už iba krok od toho, aby pre nás vytváral dobré šance na skórovanie," zhodnotil tréner Devils John Hynes.

Výkony tohtoročnej draftovej jednotky pozorne sleduje aj najlepší hráč histórie NHL Wayne Gretzky. Kanaďan, ktorý je súčasťou vedenia Edmontonu Oilers, zblízka pozoroval vývoj ďalšieho hviezdneho mladíka Connora McDavida a dobre vie, že cesta na vrchol v profilige je ťažká. "Je to náročnejšie, ako si ľudia myslia. Na týchto mladých hráčov je vyvíjaný veľký tlak. Connor sa pohybuje v lige už pár rokov, takže sa s tým zžil. Z Jacka Hughesa bude takisto dobrý hokejista, videl som ho hrať. Má iba 18 rokov a je na správnej ceste," povedal 58-ročný Gretzky.

O niečo pozitívnejšia nálada vládne v kádri Rangers. Newyorčania sa po prestavbe mužstva snažia dostať späť na popredné pozície a v úvodných troch dueloch dvakrát zvíťazili. Kakko k tomu zatiaľ prispel jedným gólom v sobotňajšom zápase proti Edmontonu Oilers. "Predviedol skvelé zakončenie a bol z toho pekný gól. Myslím si, že brána do NHL je preňho otvorená. Má všetky predpoklady na to, aby bol úspešný a bude zábavné ho sledovať," povedal o mladom Fínovi Ryan Strome, ktorý mu prihrával na jeho premiérový zásah v NHL.

Súboj o Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika sezóny nebude len záležitosťou Hughesa s Kakkom. Do hry vstupujú viacerí starší hráči, ktorí zažívajú premiérovú plnohodnotnú sezónu v NHL. Zatiaľ najviac sa darí Švédovi Victorovi Olofssonovi v Buffale Sabres. Dvadsaťštyriročný krídelník strelil v šiestich zápasoch päť gólov a pridal k nim dve asistencie. Zaujímavosťou je, že všetkých sedem doterajších zásahov v NHL dosiahol v presilovkách. Na druhej priečke bodovania nováčikov je kanadský bek Cale Makar z Colorada Avalanche s bilanciou 0+6. Za ním nasledujú päťbodoví útočníci Sam Lafferty (Pittsburgh Penguins), Iľja Michejev (Toronto Maple Leafs), Cody Glass (Vegas Golden Knights) a Martin Nečas (Carolina Hurricanes). Medzi brankármi sa darí Rusovi Iľjovi Samsonovovi z Washingtonu Capitals, ktorý má po troch odchytaných dueloch úspešnosť zákrokov 94,4 percenta.