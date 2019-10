Nové šokujúce skutočnosti v prípade vraždy Tomáša († 16): Dva nože a zvláštny telefonát Judity po tragédii

Nové desivé informácie! Judita (16), ktorú policajti obvinili z vraždy Tomáša († 16), je vo väzbe už takmer päť mesiacov. Nevyšiel jej ani posledný pokus o prepustenie, pretože sudca jej žiadosť o náhradu väzby iným opatrením zamietol.

Judita o tom, čo sa stalo za dverami luxusného bytu, odmieta vypovedať. Nikto nepozná motív, nikto si nedokáže predstaviť, prečo musel Tomáš zomierať v takých strašných mukách. Zo zdroja blízkeho vyšetrovaniu je známe, že bol zákerne napadnutý odzadu a dokopy mu bolo zasadených až 51 bodných a rezných rán, po ktorých vykrvácal. Napriek mlčaniu kompetentných Nový Čas zistil ďalšie šokujúce informácie, ktoré vnášajú viac svetla do tejto brutálnej vraždy.

Prípad, ktorý nemá v histórii slovenskej kriminalistiky obdobu, sa na svetlo sveta dostal 16. mája 2019 o 15.45 hodine. Práve vtedy zazvonil telefón na stredisku tiesňovej linky a zo slúchadla sa ozval hlas 16-ročnej Judity, ktorá prosí o pomoc pre dobodaného 16-ročného spolužiaka Tomáša. Od tohto momentu sa záchranári, policajti, rodina zavraždeného Tomáša, spolužiaci, ale aj ľudia na celom Slovensku pýtajú: Čo sa v luxusnom byte na žilinskom sídlisku stalo?

Racionálny telefonát

V telefonáte na tiesňovej linke Judita prosí záchranárov o pomoc s tým, že v byte ich napadol neznámy muž, ktorý prišiel spraviť odpočet plynu. Jej hlas však nebol hysterický ani inak nekontrolovaný. Práve naopak, Judita záchranárom veľmi racionálne opisuje, ako neznámy muž vošiel do bytu a nožom napadol ju a jej kamaráta Tomáša, ktorý teraz leží na zemi a je celý krvavý. Záchranárka na linke hovorí Judite, aby začala s masážou srdca. „Silno zatlačte,“ vyzýva ju prostredníctvom telefónu. Po výzve sa v telefóne ozýva Juditin výkrik. Študentka záchranárke vysvetľuje, že má porezané obe ruky a že ju to veľmi bolí. Pozornosť sa obracia na Juditine zranenia. Zatiaľ čo na zemi bytu zomiera dobodaný Tomáš, Judita záchranárom rozpráva príbeh s neznámym mužom a rieši svoje zranenia na rukách.

Obeť v kaluži krvi

Keď o niekoľko minút dorazili do bytu záchranári, Judita ich už čakala. Tomáš ležal na chrbte v kaluži krvi v úzkej chodbičke hneď pri vchodových dverách. Pri hlave mal školskú tašku a na nohách obuté topánky. Všetko bolo postriekané jeho krvou - steny, podlaha, vchodové dvere aj skrinka na chodbe, kde mal Tomáš opretú tašku. V krvi na podlahe boli zreteľné stopy bosých nôh.

Tie boli tiež v obývačke, v kuchyni aj v Juditinej detskej izbe. Záchranári, ktorí sa okamžite pokúsili o Tomášovu záchranu, odtiahli jeho telo z úzkej chodby do obývačky. Napriek ich snahe doráňaný chlapec na podlahe luxusného bytu vykrvácal a zomrel. Judita pri otázkach záchranárov opäť opakuje svoju verziu o neznámom mužovi, ktorý Tomáša dobodal a ju porezal. Tú istú verziu zopakuje aj prvým zasahujúcim policajtom na mieste a tí rozbiehajú pátranie.

Stopy na mieste činu

Policajní technici na mieste postupovali veľmi obozretne. V krvi na zemi našli viaceré stopy. Bosé nohy identifikovali ako nohy Judity a odtlačky topánok ako stopy záchranárov. Prítomnosť tretej osoby, neznámeho muža, ktorý podľa slov Judity zavraždil Tomáša, v priebehu krátkeho času úplne vylúčili. Juditiných bosých stôp z krvi Tomáša bolo na podlahe bytu skutočne veľa. Podľa informácií z prostredia vyšetrovania bolo evidentné, že Judita trasu do kuchyne a späť absolvovala niekoľkokrát. Krv našli tiež v kuchynskom drese aj pod bielou komodou v Juditinej detskej izbe. Po prehľadaní komody našli kuchynský nôž ukrytý pod šálom a tenisovou raketou.

Tento nôž označili ako vražednú zbraň. Na noži dlhom 31 cm s čepeľou dlhou 18,5 cm bola krv. Tá podľa výsledkov DNA patrila Tomášovi a Judite. Aby s argumentami nezaháľali, priložili aj DNA krvi, ktorú zaistili na zásuvke, kde našli spomínaný nôž. Táto DNA podľa výsledkov skúmania expertov tiež patrila obvinenej tínedžerke. Šokujúce sú však zistenia, že nájdený nôž bol pred vložením do zásuvky poumývaný. Vo chvíli nájdenia noža, ktorý identifikovali ako vražednú zbraň, sa policajti uspokojili a spomínanú zásuvku už viac neprehľadávali...

Druhý nôž

Na mieste činu bol však schovaný aj druhý nôž! O jeho existencii sa mal ako prvý dozvedieť lekár, ktorý skúmal Juditin zdravotný stav. Nôž mal ležať v tej istej bielej komode a v tej istej zásuvke, v ktorej našli policajti vražednú zbraň. Našiel ho potom otec obvinenej pod ďalšími vecami, ktoré už policajti počas obhliadky miesta činu neprezreli. Aj na druhom nájdenom noži sa našla DNA Judity aj Tomáša. Aj druhý nôž bol podľa informácií z nášho zdroja umytý. Oba nože mali byť umývané v kuchynskom drese, kde policajti tiež našli krvavé stopy. Judita podľa nášho zdroja vysvetlila, ako sa nože do zásuvky dostali.

Vyšetrenia u odborníkov

Pitva a úplne najnovšie výsledky z vyšetrovania počet rán na tele zavraždeného ešte upresnili. Tomáš mal na tele až 51 bodných a rezných rán. Príčinu smrti určili ako hemoragický a traumatický šok z vykrvácania po bodných ranách zasadených hlavne do chrbta, hrudníka a brucha poškodeného. Expertízne toxikologické skúmania vylúčili požitie akýchkoľvek látok ovplyvňujúcich myslenie človeka, a to tak u Tomáša, ako aj u Judity. Experti tiež veľmi detailne skúmali Juditin psychický stav v čase skutku, ale aj jej celkový duševný stav. Judita totiž stále tvrdí, že jej to je ľúto a že si vôbec na nič nespomína.

Výsledok? Nepríčetnosť v čase spáchania skutku u obvinenej Judity znalec úplne vylúčil. Podľa znalcov netrpí ani žiadnou psychickou poruchou. Naopak, znalec poukázal na racionalitu Juditinho konania hlavne počas telefonátu na tiesňovú linku. Z expertíz tiež vyplynulo, že rezné zranenia na rukách si mohla spôsobiť úmyselne. Vyšetrovanie prípadu bude ukončené zrejme ešte do konca tohto roku. Judita je od zadržania hospitalizovaná vo väzenskej nemocnici v Trenčíne a tam si s najväčšou pravdepodobnosťou počká aj na súdny proces.

Vypočuli aj Tomášovho otca

● V pondelok 14. októbra 2019 si policajti predvolali na výsluch otca zavraždeného Tomáša.

● V prípade doteraz vypočuli aj s Tomášovým otcom 18 svedkov.

● V najbližších dňoch sa majú do spisu priložiť výsledky skúmania telefonických komunikácií Judity, jej matky, Tomáša a ďalších ľudí.

● Vyšetrovanie sa blíži ku koncu. Návrh na podanie obžaloby na obvinenú Juditu by mal byť na stole prokurátora do konca tohto roku.