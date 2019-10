Tínedžerka obvinená z vraždy Tomáša († 16) je vo väzenskej nemocnici: Môže za to Juditin zlý psychický stav?

Okresný súd v Žiline v stredu rozhodoval o osude gymnazistky Judity (16). Tínedžerka, ktorá je obvinená z vraždy kamaráta a spolužiaka Tomáša († 16), sa už tretíkrát pokúsila dostať z väzby na slobodu.

Keďže sa vyšetrovanie prípadu blíži k záveru, znalecké posudky sú hotové a všetci svedkovia s výnimkou jedného už boli vypočutí, existovala reálna možnosť, že sa jej to podarí. Súd však rozhodol, že ostáva za mrežami. Momentálne sedí vo väzenskej nemocnici v Trenčíne. Fotogaléria 8 fotiek v galérii

„Žiadosť obvinenej o prepustenie z väzby na slobodu bola zamietnutá a rovnako bola zamietnutá aj jej žiadosť o nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka,“ informovala Nový Čas hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Lenka Belavá. Proti uzneseniu o zamietnutí žiadosti podal obhajca obvinenej sťažnosť. Prečo je Judita hospitalizovaná vo väzenskej nemocnici v Trenčíne, komentovať nechcel. „Keď- že som viazaný mlčanlivosťou, nebudem vám odpovedať,“ uviedol jej obhajca Pavol Karman.

Posledný dôkaz

Predstava, že by súd rozhodol o prepustení Judity na slobodu alebo o náhrade trestu v prospech obvinenej, bola pre Tomášovu rodinu mimoriadne ťaživá. Správa, že ostáva vo väzbe, ich upokojila. „Dôvody, pre ktoré tak súd rozhodol, pre nás až také podstatné nie sú. Dôležité je to, že zostáva vo väzbe,“ vyjadrila sa teta zavraždeného Tomáša.

Právny zástupca rodiny obete rozhodnutie súdu nekomentuje. „Mal by byť vykonaný ešte jeden dôkaz, ale rekonštrukcia to nebude, keďže obvinená sa ku skutku nevyjadrila, nie je na to dôvod. Fakt, že sa nevyjadrila, môže, ale aj nemusí súvisieť s taktikou obhajoby,“ povedal advokát rodiny obete Ján Halagan. Podľa zdroja blízkeho rodine ešte nebol vypočutý Tomášov otec Vladimír. Jeho slová by mohli byť posledným úkonom, po ktorom sa vyšetrovanie uzavrie.

Psychické problémy?

Judita je vo väzenskej nemocnici v Trenčíne. Vedenie Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) tají, aké má problémy. Podľa niektorých zdrojov môže byť za jej hospitalizáciou zlý psychický stav. Vedenie ZVJS sa vyjadrilo, aký tam má režim. „Umiestňovanie obvinených v nemocnici sa realizuje oddelene od odsúdených, pokiaľ to dovoľujú priestorové a kapacitné podmienky. Všetky práva obvinených sú zachované aj v nemocnici, obvinený môže počas hospitalizácie nakupovať v ústavnom bufete, prijímať návštevy, balíky, telefonovať, atď., tak ako v ‚štandardnom ústave na výkon väzby‘,“ prezradila riaditeľka odboru komunikácie Katarína Nováková.

Bývalý väzeň si myslí, že pre Juditu je len dobre, že je vo väzenskej nemocnici. „Pre takého mladého človeka je to riadny šok. Vyrovnať sa s väzenským režimom nebude pre ňu ľahké,“ myslí si bývalý väzeň. „Bol som v tej nemocnici týždeň a režim je tam oproti väzbe miernejší. Je však bez vychádzok. Ak sa môže pohybovať, nemá zdravotné ťažkosti a povolí jej to lekár, môže ísť iba do ústavného bufetu,“ pokračoval bývalý väzeň, ktorý dodal, že do väzenskej nemocnice sa dostávajú väzni nielen so zdravotnými alebo psychickými problémami, ale aj takí, ktorí si siahli na život.

„Psychicky je to veľmi náročné, nech je už ten režim akokoľvek voľnejší, v jej veku na to nemôže byť nikto pripravený. Na to sa ani pripraviť nedá, treba sa len prispôsobiť. Nie každý to zvládne,“ uzavrel bývalý väzeň.

Denný režim vo väzenskej nemocnici