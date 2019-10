Kontroverzný sudca Štefan Harabin: Prečo mi prekáža Kotleba!

Už o štyri a pol mesiaca čakajú Slovensko parlamentné voľby, v ktorých chcú okrem zabehaných strán uspieť aj nováčikovia na politickej scéne.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Napriek tomu, že pôvodne odmietal vstup do parlamentu, tak pre politickú kariéru sa rozhodol aj sudca Štefan Harabin (62). V súčasnosti už funguje ako volebný líder strany Vlasť. Riešenia problémov na Slovensku zatiaľ nepredstavil, no z jeho vyjadrení pre Nový Čas je jasné, že bude poľovať aj na voličov fašistickej strany Mariana Kotlebu (42).

Harabin sa pustil do aktívnej politickej činnosti len nedávno. Napriek tomu, že vystupuje ako líder strany, zostáva stále sudcom Najvyššieho súdu, čo kritizujú viacerí právnici. Harabin si však ťažkú hlavu nerobí a rozpráva prvé detaily toho, čo chce v politike presadzovať. „Mne nie je osud slovenských občanov ľahostajný. Nesmie sa kradnúť. Ľudia umierajú preto, lebo sa kradne,“ hovorí Harabin, no konkrétne návrhy, ako k tomu chce dospieť, neprezradil. Opakuje, že vo Vlasti nechce aktívnych politikov, a nerozpráva sa o spolupráci ani s expremiérom Vladimírom Mečiarom. „Nestretávame sa, no vážim si ho,“ povedal. Zároveň je však zrejmé, akých voličov jeho nová strana bude chcieť získať.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Harabin sa totiž pomerne ostro vyjadril ku Kotlebovej ĽSNS, ktorá je pre neho prijateľná na spoluprácu, ale má výhrady k vedeniu strany. „Proti tomu, čo prezentujú. Ja uznávam výsledky druhej svetovej vojny. Výrazný podiel Slovanov na víťazstve v 2. svetovej vojne, čo pán Kotleba neuznáva. Nikdy som ho nevidel pri pamätníku na Slavíne, pri SNP... Ja som odporca fašizmu, môj otec bol v Povstaní. Ja uznávam holokaust, ale aj holokaust Slovanov. Uznávam, že vystúpenie slovenského národa proti fašizmu bolo správne,“ vymedzuje sa Harabin.

Dodáva, že odmieta násilné riešenia. „Ja nemôžem pri nejakých konfliktoch používať silu. Zoberte si napríklad rómsku otázku. Tá sa nerieši tak, že by sme my začali útočiť na toto etnikum. Lebo zač­neme útočiť na Rómov, tak zajtra budeme na Rusínov, Maďarov a tí na nás. Rómovia v spoločnosti nie sú problém. Pokiaľ majú robotu, tak s nimi nikdy nie je a nebol problém,“ uzavrel Harabin.

Je otázne, či uspeje

Sociológ a šéf agentúry Focus Martin Slosiarik hovorí, že ak chce Harabin prekročiť potrebnú 5 % hranicu na vstup do parlamentu, tak bude musieť zabrať. „Získal dobré čísla v prezidentských voľbách, no automaticky to neznamená aj podporu ľudí jeho strany. Určite bude bojovať o národne konzervatívneho voliča, ktorého možno nájsť v ĽSNS, SNS aj Smere,“ hovorí Slosiarik. To, že sa Harabin nachádza na chvoste dôveryhodnosti politikov, podľa neho veľa neznamená. „Aj Kotleba sa tam hýbe a má v pries­kumoch dosť hlasov. Bude súťažiť aj o jeho voliča, no je otázne, či osloví mladých ľudí, ktorí sú už na Kotlebu naviazaní,“ dodal Slosiarik.