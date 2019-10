Trnka po prevalení rozhovoru s Kočnerom odišiel na dovolenku: Kde sa ukryl po nahrávke?!

Nechutná nahrávka medzi Mariánom Kočnerom (56) a Dobroslavom Trnkom (55) odhalila nielen špinavosti okolo obchodovania s Gorilou či vydierania šéfa Penty Jaroslava Haščáka.

Na zázname rozhovoru sa obaja jasne rozprávajú o kupovaní poslancov v roku 2010, ktorým mali ponúknuť 2 milióny eur za to, že budú hlasovať za Trnku ako generálneho prokurátora. Zatiaľ čo Slovensko je z nahrávky rozhorčené, Trnka v prvých slovách po prevalení škandálu zostáva pokojný.

Podľa našich informácií Trnka v pondelok po tom, čo sa na verejnosť dostala nahrávka jeho rozhovoru s Kočnerom z roku 2014, odišiel na východné Slovensko. Tam mal mať ešte pracovné povinnosti, no v utorok už čerpal voľno. „Je na dovolenke,“ povedala hovorkyňa GP Andrea Predajňová. Trnka sa ozval so strohým vyjadrením, že zváži dočasné prerušenie funkcie prokurátora. „K tomu, ako budem postupovať, sa vyjadrím v najbližších dňoch,“ reagoval Trnka s tým, že bude nápomocný príslušným orgánom.

Medzi tým ho k odstúpeniu zo svojho postu prokurátora stihla vyzvať aj Rada prokurátorov. „Považujeme tieto informácie za natoľko závažné, že minimálne do ich vyšetrenia orgánmi činnými v trestnom konaní neumožňujú bývalému generálnemu prokurátorovi SR pokračovať vo výkone funkcie prokurátora,“ povedali. Na nahrávke totiž Trnka priznáva, že mu Kočner dal zvukový záznam Gorily, ktorým neskôr mali vydierať šéfa Penty Haščáka. Kočner Trnkovi vulgárne nadáva a správa sa k nemu ako k podriadenému. „Podľa mojich informácií nahrávku skúmajú experti. K jej autentickosti sa preto zatiaľ neviem vyjadriť,“ dodal Trnka.

Kto navrhol Trnku

Spolu s Kočnerom na nej tiež rozoberajú pozadie voľby generálneho prokurátora v roku 2010. „Prečo ste išli vydierať toho Haščáka? Čo si od toho očakával, čo si od toho chcel? Do p..e, vieš, že je to môj kamarát. Vieš, k…a, že je to človek, ktorý okrem iného pomáhal, do p..e, a kupoval poslancov, keď si sa mal stať generálnym prokurátorom. Bohužiaľ, nám jeden chýbal, ale aj on bol ten, ktorý na to zložil peniaze a dal tam za teba milión eur.

Presne tak isto, ako som milión eur za to dal ja,“ hovorí na nahrávke Kočner. Na jeseň roku 2011 mala voľbu nového šéfa prokuratúry v rukách vtedajšia koalícia SDKÚ, KDH, SaS a Most-Híd na čele s premiérkou Radičovou. Tá presadzovala Jozefa Čentéša, no viedla konflikt vnútri svojej vlastnej strany. Trnku totiž navrhol okrem smeráckeho poslanca Mojmíra Mamojku aj poslanec SDKÚ Stanislav Janiš s tichým súhlasom šéfa SDKÚ Mikuláša Dzurindu.

Matovič viní Bugára

Trnku poslanci napokon nezvolili - chýbal jediný hlas -, no aj tak predbehol koaličného kandidáta Jozefa Čentéša. „Že tam chýbal jeden hlas, do p..e, za to ja nemôžem, lebo to ty si si vybavoval SDKÚ a v SDKÚ nedali ani jeden hlas,“ hovorí Kočner Trnkovi na nahrávke. To vyvoláva pochybnosti o tom, či niektorí koaliční poslanci nehlasovali za Trnku a akú mali motiváciu. Objavili sa aj špekulácie, že sa hlasy kupovali.

Polícia pred pár mesiacmi dokonca obnovila vyšetrovanie možnej korupcie a predvolala si niekoľkých zákonodarcov. Všetky vtedajšie vládne strany odmietajú, že by za Trnku hlasovali. Igor Matovič teraz vyrukoval s tvrdením, že išlo o Bugárových ľudí. Šiesti poslanci strany Most-Híd vrátane Bélu Bugára pri hlasovaní najprv púšťali všetkých pred seba a išli hlasovať ako poslední. Následne skladali hlasovacie lístky,“ povedal Matovič. Minister za Most-Híd László Sólymos to odmieta. „Absolútne to viem vylúčiť, že by poslanci Mosta-Híd boli kúpení. Je to nezmysel, je to zase pravdepodobne hra pána Matoviča pred voľbami,“ reagoval Sólymos.

Kauza kupovania poslancov, kto hlasoval za Trnku v roku 2011?

Iveta Radičová (62), bývalá premiérka (exSDKÚ)

Správanie poslancov je na ich svedomí. To sú dôvody, na ktoré sa treba pýtať ich, pretože z mojej strany nebola iná možnosť ako seriózne oznámenie, že vláda, ktorá nedokáže urobiť zásadné zmeny na prokuratúre, nemá právo na existenciu.



Richard Sulík (51), predseda SaS



Nestál by som tu, lozil by som po kanáloch. Definitívne vylučujem, že my sme hlasovali za Trnku. Som pripravený rozsiahlo vypovedať. Ja mám eminentný záujem zistiť - lebo som bol vtedy predsedom NR SR, ktorí poslanci boli kúpení.



Ján Figeľ (59), bývalý predseda KDH

Hlasovali sme tajne, ale podľa toho, aké mám informácie, si dovolím tvrdiť, že všetci sme dodržali dohodu a nikto z KDH nehlasoval za Trnku, lebo náš kandidát bol Jozef Čentéš. V koalícii bolo napätie, ktoré vzniklo už pri samotných návrhoch

Béla Bugár (61), predseda Mosta-Híd

My sme išli 3 alebo 4 hlasovať ako poslední a E. Jakab videl, že je tam dlhý rad a hovorí, že ešte má čas na jednu cigu, a vyšiel von. A Sulík začal tvrdiť, že vyniesol hlasovací lístok. Keby to aj tak bolo, čo je klamstvo na entú, tak ostatní odhlasovali.