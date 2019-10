Nahrávka Kočnera s Trnkom spustila lavínu: Rozhovor plný násilia, korupcie a špiny

Nechutné rozhovory, ktoré Slovensko doteraz nepočulo. Nahrávka z leta 2014 je obžalobou žalostného stavu slovenskej spravodlivosti.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

V súčasnosti väzobne stíhaný Marián Kočner (56) sa mafiánskym spôsobom 70 minút zhovára s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom (55). Rok a pol po vražde Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) sa verejnosť dozvedá, že orgány, ktoré mali pracovať pre všetkých, slúžili najmä tým vyvoleným. Kočner na nahrávke, ktorú zverejnil Denník N, arogantne a pohŕdavo hovorí s prokurátorom Trnkom, ktorému čistí žalúdok a dokonca tvrdí, že ho zabijú. Trnka s ním súhlasí. Rozhovor plný výbušných informácií odhaľuje pozadie o Gorile skrytej v Trnkom trezore, vydieraní, ale aj kupovaní poslancov, za ktorých mali dávať milióny eur. Kočner zároveň Trnkovi nadáva, že chcel vydierať šéfa Penty Jaroslava Haščáka.

1.

M. K.: Ešte raz, do p..e, hovor pravdu, Dobroš, už neni čas na klamstvá. Žiadny notár a povedz mi, prečo si mi nepovedal, že chcú vydierať Haščáka, môjho kamaráta, človeka, ktorému, do p..i sme pomáhali x-krát. Veď aj ty si mu. K…a ty si s ním bol na mojich narodeninách. Prečo si sa proti tomuto človeku obrátil? Čo ti urobil ten človek? Čo ti urobil? Jak si mohol, do p…i, do niečoho takého ísť? Pre peniaze?

M. K.: Ja som chuj poj…ý, ktorý na to zabudol, keď som to dal tomu Slávovi, tak som to mal ísť zobrať aj od teba a dať to do p…e, lebo ma ani ale nenapadlo, že takéto niečo ty urobíš. Ja som na to fakt zabudol. A keď mi to Slávo povedal, tak vieš, čo som urobil ako prvé? Išiel som k tebe do p…i a zobral som si to. Lenže je z toho narobených ďalších x kópií.

D. T.: Neni.

M. K.: Ty k…t, ty tupý ch.j. Ako ty môžeš vedieť, že neni? Tak mi to vysvetli, tak mi už povedz tú pravdu!

D. T.: Tak ja neviem, či je alebo nie.

M. K.: Tak mi už povedz do p..i, kto robil tie nahrávky z toho. D. T.: Ja nie.