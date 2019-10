Zrušia protesty v Barcelone aj El Clasico? Rakitič už musel pešo z letiska!

Verdikt španielskeho najvyššieho súdu, ktorý v pondelok vymeral dlhoročné tresty väzenia deviatim bývalým katalánskym lídrom, podnietil v Barcelone demonštrácie, ktoré dodnes neutíchli.

Poznačili život v katalánskej metropole, najmä však v okolí medzinárodného letiska El Prat, ktoré sa stalo centrom protestov. Pre zrážky demonštrantov s políciou zrušili najmenej 108 letov, no aj tí, ktorí v Barcelone pristáli, mali problém dostať sa do mesta...

Pocítili to viacerí športovci, najmä však legionári pôsobiaci v FC Barcelona, ktorí sa vracajú do klubu po reprezentačných povinnostiach. Jedným z nich bol aj Chorvát Ivan Rakitic (31), ktoré zábery ako kráča pešo aj s batožinou do okraji diaľnice obleteli sociálne siete. Rakitic sa vracal po súbojoch Chorvátska s Walesom a Maďarskom v našej skupine.

Síce neustále telefonoval, ale zohnať taxík sa mu nepodarilo. Stredopoliar už dostal stovky odkazov na svoj instagramový profil, aby si dával pozor, že je to nebezpečné. Pod La Vanguardie sa podobne vracali aj tréner Ernesto Valverde, ktorý reprezentačnú pauzu využil na návštevu

najbližších v Bilbau, aj Holanďan Frenkie de Jong, ktorý sa pochválil tým, že ho zviezli celkom neznámi ľudia. Futbalový svet je zvedavý ako sa to vyvinie v katalánskej metropole. Už aj preto, že 26. októbra je v kalendári prvé tohtosezónne El Clasico: Barcelona hostí Real Madrid. Zlou správou je, že na tento deň bola ohlásená obrovská manifestácie.