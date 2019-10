Zinčenko dostal do úzkych sexi moderátorku: Toto v priamom prenose nečakala

Ukrajinskí futbalisti si v pondelok večer vybojovali postup na EURO 2020.

Prekvapivo zdolali úradujúcich majstrov Európy z Portugalska 2:1. Tým nepomohol ani hviezdny Cristiano Ronaldo, ktorý síce gól strelil, no na víťazstvo to nestačilo.

Ukrajinská radosť po postupe bola naozaj veľká. Najviac ju prejavil Oleksandr Zinčenko (22) z Manchestru City. Video zachytáva tie najzaujímavejšie výbuchy radosti mladého futbalistu. Do úzkych zahnal aj sympatickú moderátorku. Jedno sa mu však musí nechať, jeho radosť je naozaj nákazlivá! Oleksandr Zinchenko is really, really excited to be going to the Euros next summer í ¼í·ºí ¼í·¦ pic.twitter.com/AKKNewfNuX — Mirror Football (@MirrorFootball) October 15, 2019

B-skupina:

Ukrajina - Portugalsko 2:1 (2:0)

Góly: 6. Jaremčuk, 27. Jarmolenko - 72. C. Ronaldo (z pok. kopu), ČK: 72. Stepanenko (Ukrajina) po druhej ŽK