Napäté vzťahy v rodine herca Batthyányho: Pomáhal som, ale už končím

Nevedia si prísť na meno! V rodine herca Petra Batthyányho (53) panuje nepríjemná atmosféra. Jeho bývalá švagriná Renáta Sedláčková (46) sa ozvala do redakcie Nového Času s tým, že umelec odmieta pomôcť jej ťažko chorému synovi Jánovi (26).

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Zúfalá matka sa obrátila na Batthyányho ako na svoju blízku rodinu, ale nepochodila, čo ju poriadne rozhnevalo. Samotný herec však ukázal aj druhú stranu mince a ozrejmil, prečo sú v rodine konflikty a aj dôvody, prečo už nechce ďalej pomáhať. Renáta Sedláčková je bývalou manželkou brata Petra Batthyányho Jána.

„Môj syn trpí paranoidnou schizofréniou, má tretie štádium. Obaja bratia ma obviňujú, že ja som syna doviedla k tomu, že takto ochorel,“ povedala Novému Času rozhorčená Jánova matka Renáta, ktorá od Batthyányho a jeho brata žiadala, aby jej pomohli syna umiestniť do sociálneho zariadenia, kde bude o neho doživotne postarané. „Nemám podmienky na to, aby som sa o neho starala. Môj syn bol aj zamladi problémový aj drogovo závislý. Teraz je šesť mesiacov na psychiatrii v Kremnici, ale už trikrát odtiaľ zutekal. Preto som oslovila najbližších, ale nikto sa o neho nezaujíma,“ povzdychla si nešťastná Renáta, ktorá sa ozvala do redakcie denníka.

Skončili na súde

Ako sa nám podarilo zistiť, Janko aj so súrodencami vyrastal v detskom domove. „Tu práca nie je, chodím robiť do zahraničia a nemal sa kto o nich postarať. Peter chcel chlapca zobrať do starostlivosti, ale nevyhral súd, lebo chlapec odmietol,“ dodala na margo Batthyányho, ktorý pení už len pri zmienke o bývalej švagrinej. „Kedysi som sa chlapcovi snažil pomôcť, dokonca žil nejaký čas u nás. V tom období som mal problémy s mojou mamičkou, ktorá bola chorá na rakovinu, neskôr dostala porážku. Staral som sa oňho asi rok a pol, chodili sme k psychiatrom aj psychológom, snažili sme sa ho zaradiť do normálneho života.

Ale, žiaľ, bol znovu pridelený matke. Nikdy nezabudnem na okamih, keď od nás odchádzal a s mojou bývalou ženou Dagmar sme sa z toho dávali dohromady, lebo sme vedeli, čo ho čaká - a on nechcel odísť,“ uviedol pre Nový Čas s trpkosťou v hlase Batthyány, ktorý však nemieni znovu podávať pomocnú ruku. „Ja mám tiež svoje možnosti a ani neviem, ako jej mám pomôcť. Tam boli vážne problémy, ktoré spôsobovala práve ona. Keď je niekto nezodpovedný voči svojim deťom, je potom logické, že chlapec je, aký je. Jemu chýbalo zázemie,“ uzavrel.