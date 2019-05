Herec Batthyány spolupracuje s hviezdou z Oteckov: Návrat na televízne obrazovky?

Znova na obraze?! Herec Peter Batthyány (52) sa pred nejakým časom stiahol do úzadia a na televíznych obrazovkách sa prestal objavovať. Napriek tomu, že zabávač skúsil šťastie aj na svojom youtubovom kanáli, zdá sa, že čas strávený pred kamerami mu chýba.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Vyzerá to však tak, že pre Petra sa blýska na lepšie časy a je možné, že sa znova vráti na obrazovku. Batthyány totiž spojil sily s vychádzajúcou hviezdou seriálu Oteckovia Oliverom Oswaldom (18) a dvojica svedomito pracuje na vlastnom projekte.

Batthyány sa do povedomia divákov dostal ako skvelý zabávač, keď svoje komediálne umenie ukázal nielen v sitkome Mafstory, ale aj v Profesionáloch. Lenže po ich skončení sa už taký úspech nezopakoval a jeho pokus s ďalším se­riálom Kolaps nevyšiel podľa očakávaní. Potom sa však na dlhú dobu odmlčal a akoby zo dňa na deň sa z obrazoviek vyparil. Pred menej ako rokom si dokonca skúsil aj úlohu youtubera a založil si svoj vlastný internetový kanál s vtipnými videami.

Zdá sa však, že v tomto veľký úspech nemal a podľa informácií Nového Času to vyzerá tak, že Batthyány sa znova vrhol do víru nakrúcania. „Mám rozrobený jeden projekt s Oliverom Oswaldom z Oteckov. Ide o krátke vtipné scénky, taký sitkom, ktorý tvoríme sami,“ prezradil nám Peter, ktorý sa aj s mladým hercom vrhli dokonca i na scenár.dodal zabávač. Je teda zrejmé, že Petrovi čas strávený pred kamerami chýba a on má do budúcnosti veľké vízie. „Nie je vylúčené, že to nakoniec skončí aj v nejakej televízii,“ povedal na záver Batthyány.

Ponuky odmietal

Zdá sa teda, že hercovi sa pomaly, ale isto znova začína v profesionálnej sfére dariť, no za dlhú abstinenciu pred kamerami si môže sám. V čase, keď robil na neúspešnom seriáli Kolaps, ho totiž oslovili kompetentní zo Záhorskej Bystrice, no Peter ich ponuku odmietol. „Oslovili ma do projektu Horná Dolná na postavu alkoholika, ale musel som ju odmietnuť, keďže som pre televíziu JOJ vtedy nakrúcal podobný žáner - seriál Kolaps,“ povedal v nedávnom rozhovore herec.

Tomu, ako to vyzerá, sa blýska na lepšie pracovné vyhliadky, no v súkromnom živote to zrejme škrípe. S manželkou Dagmar sú znova od seba, no radosť mu robia najmä deti - syn Matúš a dcéra Petra. S tou si zabávač napravil vzťahy len nedávno, keď sa dvojica naťahovala pre alimenty. Teraz je však už všetko v poriadku a Batthyány sa objavil na odovzdávaní televíznych cien práve s Petrou.