Oscar na obzore? Kontroverzný Joker má čoraz viac priaznivcov: Kritici varujú pred jeho toxickým vplyvom!

Pondelok patril na Medzinárodnom filmovom festivale v Toronte severoamerickej premiére filmu Joker, ktorý si len pred pár dňami odniesol Zlatého leva pre najlepší film z Benátok.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Temný príbeh o zrodení jedného z najvýraznejších rivalov komiksového Batmana, stojí na bravúrnom hereckom výkone Joaquina Phoenixa. Ten sa na červenom koberci objavil najprv sám, no neposkytoval médiám žiadne rozhovory. Neskôr sa k nemu pridali herečky Zazie Beetz, Frances Conroy, režisér Todd Phillips a jeho súčasná priateľka, herečka Rooney Mara, ktorá prišla na premiéru zvlášť. Prekvapením večera bol príchod Roberta De Nira a Bradleyho Coopera. Kým de Niro si vo filme zahral jednu z vedľajších úloh, Cooper sa na snímke spolupodieľal ako producent.

Todd Phillips, ktorý okrem iného režíroval filmy ako Starsky a Hutch (2004) či trilógiu Vo štvorici po opici (2009, 2011 a 2013), podľa vlastných slov vedel už od začiatku, že do úlohy komedianta Arthura Flecka, ktorý po neúspešnej snahe preraziť ako klaun, upadne do šialenstva, chce obsadiť Phoenixa. Americký herec, ktorý je známy svojou pomerne uzavretou osobnosťou a spôsobom života, si filmové úlohy dôkladne vyberá. Za rozhodnutím stvárniť Jokera stála podľa jeho slov skutočnosť, že režisérom filmu bol práve Phillips, ale tiež to, že mu dal voľnosť zhostiť sa úlohy po kreatívnej stránke, bez nejakých prísnych pravidiel a usmerňovaní.

Film sa stihol stretnúť už aj s prvou kontroverziou, keď poniektorí kritici a novinári vyjadrili obavu, že Arthur Fleck môže mať na divákov nepriaznivý, až toxický vplyv a sympatizovanie s hlavným hrdinom za následok zvýšenie násilia v spoločnosti. Joaquin Phoenix má zatiaľ na konte tri nominácie na Oscary a podľa reakcií tých, čo už film videli, sa očakáva, že za stvárnenie Jokera siahne minimálne po ďalšej. Snímka Joker režiséra Todda Phillipsa dorazí do slovenských kín 3. októbra.