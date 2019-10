Halák pomohol k výhre Bostonu Bruins, Pastrňák sa blysol štyrmi gólmi

Slovenský brankár Jaroslav Halák a český útočník David Pastrňák boli ústredné postavy Bostonu Bruins v pondelňajšom zápase hokejovej NHL s Anaheimom Ducks. Halák sa na triumfe domácich 4:2 podieľal 30 úspešnými zákrokmi, prvou hviezdou zápasu sa stal štvorgólový Pastrňák.

Český útočník skóroval v každej tretine, na konte má v tejto sezóne šesť gólov. Boston sa vďaka triumfu dostal na priebežnú vedúcu pozíciu v tabuľke Východnej konferencie.

Obhajca titulu St. Louis Blues viedol na klzisku New Yorku Islanders 2:0, no domáci zápas otočili a zvíťazili 3:2 po predĺžení. Florida si odviezla všetky body z New Jersey po víťazstve 6:4 a Minnesota zvíťazila v Ottawe 2:0.

NEW YORK ISLANDERS – ST. LOUIS BLUES 3:2 pp (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0)

Góly: 55. Nelson, 60. Lee, (Barzal, Boychuk), 62. D. Toews (Barzal) - 7. Schenn (Faulk, Schwartz), 46. Tarasenko (Dunn). Brankári: Greiss - Binnington, strely na bránku: 32:23.



NEW JERSEY DEVILS - FLORIDA PANTHERS 4:6 (2:1, 2:2, 0:3)

Góly: 3. Hall (Zacha, Vatanen), 20. Bratt (Zacha, Gusev), 21. Butcher (Zajac, Wood), 22. Zacha (Hall, Subban) – 1. Huberdeau (Dadonov, Barkov), 30. Connolly (Vatrano), 40. Connolly (Hoffman), 41. Weegar (Ekblad, Trocheck), 48. Acciari (Weegar, Ekblad), 56. Dadonov. Brankári: Schneider - Bobrovskij, strely na bránku: 21:34.

