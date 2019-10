Premiér Pellegrini o škandalóznej komunikácii Kočnera a Trnku: Tvrdé slová

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) apeloval na morálku osôb, ktoré figurujú v nahrávkach súvisiacich s kauzou Gorila.

Mali by podľa neho zvážiť svoje ďalšie fungovanie vo verejných funkciách. Povedal to na pondelkovom brífingu pred rokovaním vlády v súvislosti so zverejnenou nahrávkou rozhovoru podnikateľa Mariana Kočnera a bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Garantoval, že policajtom nikto nebude brániť v zodpovednom výkone práce.

Pellegrini pripomenul, že v kauze Gorila šlo o kupovanie poslancov a privatizáciu majetku v období bývalej vlády. Je podľa neho zrejmé, že v nekalých praktikách aktéri kauzy pokračovali vydieraním medzi sebou. "Ako predseda vlády chcem apelovať na morálku a osobnú zodpovednosť ľudí, ktorí v týchto nahrávkach figurujú, aby zvážili svoje ďalšie fungovanie vo verejných funkciách," povedal Pellegrini. Zdôraznil potrebu nastolenia očistného procesu v súdnictve a prokuratúre. Zároveň vyzval opozíciu, aby nezovšeobecňovali konania jednotlivcov a neurážali tak poctivých prokurátorov, policajtov a sudcov. Pranierovať by sa podľa neho mali jednotlivci.

Denník N informoval o tom, že získal 70-minútovú nahrávku rozhovoru medzi Trnkom a Marianom Kočnerom. Zvukový záznam z leta 2014 si mal urobiť Marian Kočner. Týkať sa má údajného Trnkovho pokusu o vydieranie Haščáka nahrávkou jeho rozhovoru v konšpiračnom byte z kauzy Gorila. Podľa Denníka N Marian Kočner vyšetruje bývalého generálneho prokurátora, vrieska naňho vulgarizmy, vyhráža sa jemu aj jeho kumpánom fyzickou likvidáciou a tým, že jeho syn skončí. Haščák sa dištancuje od všetkých "domnelých aktivít", s ktorými má byť podľa komunikácie spájaný, a odmieta ich.