Wales si v šlágri skupiny rozdelil body s Chorvátskom: Ako sa menia postupové šance Slovákov?

Wales v šlágri "slovenskej" skupiny remizoval s Chorvátskom 1:1.

Wales čakajú ešte dva zápasy, jeden s Azerbajdžanom a druhý s Maďarskom. V tabuľke majú 8 bodov. Maďarsko má 12 bodov a čaká ho iba zápas s Walesom.

tabuľka:

1. Chorvátsko 7 4 2 1 14:6 14

2. Maďarsko 7 4 0 3 8:9 12

3. Slovensko 6 3 1 2 10:8 10

4. Wales 6 2 2 2 6:6 8

5. Azerbajdžan 6 0 1 5 5:14 1

Ďalšie možnosti na postup:

Ak Slováci získajú 4 body zo zápasov s Chorvátskom a Azerbajdžanom



Tieto 4 body by nám stačili len v prípade, že by Wales získal najviac 4 body proti Azerbajdžanu a Maďarsku a zároveň by Maďarsko uhralo proti Walesu remízu. S našimi južnými susedmi máme v prípade rovnosti bodov lepšie vzájomné zápasy.

Ak Slováci prehrajú s Chorvátskom a vyhrajú s Azerbajdžanom, alebo naopak

Tri body by nám stačili len ak by Wales v dvoch zápasoch získal najviac tri body a zároveň by Maďarsko uhralo proti Walesu remízu.