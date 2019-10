Slováci remizovali s Paraguajom: Trio srdciarov sa lúčilo s reprezentačným dresom

Slovenskí futbaloví reprezentanti v nedeľňajšej premiére na novopostavenom Národnom futbalovom štadióne na bratislavskom Tehelnom poli remizovali v medzištátnom prípravnom stretnutí s mužstvom Paraguaja 1:1.

V stretnutí, ktoré znamenalo rozlúčku s najcennejším dresom pre trio niekdajších dlhoročných reprezentantov - Martina Škrtela, Tomáša Hubočana a Adama Nemca, sa najdôležitejšie momenty z pohľadu konečného výsledku udiali po zmene strán. Krátko pred uplynutím hodiny hry v 59. min po centri Lászlóa Bénesa otvoril skóre Róbert Boženík. V 85. min sa o nerozhodný rezultát zblízka postaral Alejandro Romero Gamarra.

Predtým sa slovenské národné mužstvo predstavilo na Tehelnom poli ešte 14. novembra 2009 v prípravnom dueli proti USA (1:0). Odvtedy hralo najmä v iných mestách naprieč Slovenskom, väčšinou v Trnave a Žiline. Niekoľkokrát nastúpili Slováci aj na inom bratislavskom štadióne na Pasienkoch, ostatný raz 16. októbra 2012 proti Grékom (0:1). Návrat slovenskej reprezentácie na Tehelné pole sa niesol aj ako spomienka na 80. výročie od historicky prvého oficiálneho medzištátneho zápasu Slovákov proti Nemcom, ktorý sa uskutočnil 27. augusta 1939.

Zverenci Pavla Hapala budú najbližšie v akcii v novembrovom asociačnom termíne, keď nastúpia vo dvoch záverečných stretnutiach E-skupiny kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy - v Chorvátsku a doma proti mužstvu z Azerbajdžanu.

Medzištátny prípravný futbalový zápas - nedeľa - výsledok:

BRATISLAVA

Slovensko - Paraguaj 1:1 (0:0)

Góly: 59. Boženík - 85. A. Gamarra, ŽK: 42. Vavro - 62. Villasanti, 65. G. Gómez, 81. Morel, rozhodovali: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.), 6669 divákov

Slovensko: Greif - Šatka, Škrtel (32. Vavro), Valjent, Mazáň (87. Hubočan) - Greguš (46. Bero), Hrošovský (71. Hamšík), Duda (46. Bénes) - Ďuriš, Nemec (31. Boženík), Haraslín

Paraguaj: G. Fernández - Piris, G. Gómez, J. Alonso, Riveros (82. Espinoza) - Villasanti (62. A. Gamarra), Morel, R. Sánchez (77. C. Paredes) - Á. Romero (68. D. González), Lezcano (90.+ Sanabria), Samudio (62. O. Romero)

V úvodnom dejstve mali juhoamerickí hostia územnú aj streleckú prevahu. V 5. min Hrošovský stratil loptu pred vlastnou šestnástkou, k prízemnej strele sa dostal Lezcano, ale brankár Greif jeho pokus kryl. Gólman bratislavského Slovana sa vyznamenal aj o deväť minút neskôr. Po strieľanom pase krajného obrancu Pirisa si Á. Romero spracoval loptu, ale v najväčšej šanci prvého polčasu trafil iba do Greifa. Slováci sa prvýkrát dostali do zakončenia v 19. min po individuálnej akcií Haraslína, Ďurišova strela ľavačkou sa však nezmestila medzi tri žrde. Po polhodine hry sa s reprezentačným dresom definitívne rozlúčili Nemec so Škrtelom, na trávniku ich nahradili Boženík a Vavro. V 45. min podnikli domáci peknú akciu po ľavej strane, po centri Mazaňa však Haraslín zvnútra "veľkého vápna" zakončil iba do G. Gómeza. Brankár Chelsea Kepa to trafil parádne: Zásah, za ktorý by sa nehanbil ani Ronaldo

Po zmene strán musel opäť ako prvý zasahovať Greif. V 52. min stratil Mazáň loptu pri svojom ofenzívnom výlete, Á. Romero zakončil rýchly brejk hostí, ale s jeho technickou strelou si 22-ročný Bratislavčan poradil. Diváci na Tehelnom poli sa dočkali gólu v 59. min. Boženík sa po strieľanom centri Bénesa z ľavej strany otočil s loptou v šestnástke súpera a pravačkou prekonal brankára G. Fernándeza - 1:0. Hapalovi zverenci však napokon Národný futbalový štadión nepokrstili víťazstvom. V 85. min bol na konci bleskovej krídelnej akcie striedajúci A. Gamarra - 1:1.