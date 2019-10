Sýria sa začala brániť: Na sever krajiny tiahne vládna armáda

Jednotky sýrskych vládnych vojsk sa presúvajú na Kurdmi ovládaný sever krajiny, kde majú "čeliť tureckej agresii voči sýrskemu územiu".

V nedeľu o tom bez bližších údajov k rozmiestneniu jednotiek informovala sýrska štátna agentúra SANA. Agentúra Reuters s odvolaním sa na popredného kurdského politika Ahmeda Sulejmana uviedla, že na ruskej leteckej základni Hmímím sa v nedeľu medzi vládnymi a kurdskými predstaviteľmi uskutočnili rokovania s cieľom zastaviť tureckú ofenzívu na severe Sýrie. Sýrska strana rozhovory zatiaľ nepotvrdila. Turecko začalo intervenciu na severovýchode Sýrie v stredu.

Ankara tvrdí, že cieľom operácie je vyčistiť oblasť pri tureckých hraniciach od teroristov, za ktorých označuje kurdskej milície SDF. Chce tam tiež vytvoriť 30 kilometrov široké pásmo, kam hodlá previezť z Turecka veľkú časť z 3,6 milióna sýrskych utečencov. Možnosť spolupráce medzi režimom sýrskeho prezidenta Bašára Asada a Kurdmi, ktorí ovládajú rozsiahle územia v severovýchodnej Sýrii, v priebehu nedele naznačil americký minister obrany Mark Esper. Trest za boje v Sýrii: Nemci prestanú predávať zbrane do Turecka

Turecká ofenzíva (operácia Prameň mieru) proti Sýrskym demokratickým silám (SDF) vedených Kurdmi na severovýchode Sýrie, ktorá sa začala minulú stredu, si vyžiadala už najmenej 60 obetí z radov civilistov. O život prišlo podľa SOHR aj 104 bojovníkov Sýrskych demokratických síl (SDF) vedených Kurdmi.

OSN medzitým vyhlásila, že boje na severovýchode Sýrie vyhnali z domovov najmenej 130.000 ľudí, pričom mnoho ďalších sa zrejme ešte vydá na cestu.

Libanonská televízia Al-Majádín neskôr uviedla, že rozmiestnenie vládnych jednotiek do severosyrských miest Manbidž a Koban sa uskutoční do 48 hodín. Arabsko-kurdskej milície SDF, ktorých najvýznamnejšiu časť tvoria SDF, požiadali Damask o pomoc aj koncom minulého roka, kedy Turecko hrozilo zaútočiť na mesto Manbidž a oblasť západne od rieky Eufrat. Sýrska armáda skutočne rozmiestnila svoje jednotky v blízkosti Manbidže, do samotného mesta však nevstúpila.

Keď sa vtedy predpokladaný turecký útok neodohral, ​​sama sa odtiaľ stiahla. Počas občianskej vojny v Sýrii, ktorá trvá od roku 2011, vznikla na severovýchode krajiny faktická kurdská autonómie, ktorú ale Damask neuznáva a kurdských bojovníkov miestami označoval za "zradcov" kvôli ich spojenectvu s Washingtonom.